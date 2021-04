Den 17-årige er ked af de valg, han traf under flugten i januar. Han nægtede flere forhold, men erkendte blandt andet at have kørt fra politiet og brugstyveri. Privatfoto.

17-årig løsladt efter retsmøde - men skyldig: Dom lader vente på sig efter vanvidskørsel

'Politiets forveksling af to lyskryds under efterforskningen virkede samtidig som ammunition for en 17-årig tiltalts forsvarer, der tirsdag forsøgte at udpensle samtlige formildende omstændigheder, der kunne findes ved sin klients ellers tydeligt vanvittige, hensynsløse kørsel gennem Slagelse midtby mod øst den 27. januar.

