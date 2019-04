Gymnasieelev, der sidste år blev frifundet, men stadig smidt ud af Slagelse Gymnasium, skal snart for retten igen.

17-årig frifundet for trusler: Anklager vil have pige straffet

Slagelse - 13. april 2019 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i efteråret rejste tiltale imod en 17-årig gymnasieelev, var det med en påstand om, at hun skulle straffes.

Pigen havde den 11. september omkring midnat lagt et billede op på Instagram med ordene »Jeg bliver den næste school shooter guys, lmao watch out«, men ifølge hende såvel som flere kammerater var opslaget ment i spøg.

- Vi kan skrive, at vi vil dræbe os selv. Men vi skriver jo »LMAO« bagefter. Det er den måde, vi udtrykker os på. Og det er for sjov, lød det i retten fra pigen, der med forkortelsen for »laughing my ass off« netop indikerede, at opslaget var udtryk for sort humor.

Retten i Næstved fulgte hende da også et stykke af vejen og endte med at frifinde pigen for truslen. Retsformanden lagde her vægt på, at der ikke var begrundet belæg for at tro, at pigen ville gøre alvor af sine ord.

Helt færdig på en anklagebænk er pigen dog ikke, selv om byretten frifandt hende. Anklagemyndigheden indstillede efterfølgende til Statsadvokaten, der fører sager ved Østre Landsret, at afgørelsen skulle prøves ved en højere instans.

Og det sker nu - rettere den 26. april - hvor pigen, der efter sin trussel blev smidt ud af gymnasiet og efterfølgende har haft svært ved at finde en ny ungdomsuddannelse, skal for landsretten.

- Det er helt og holdent Statsadvokaten, der tager stilling til, om en sag skal køre. Og indstillingen fra anklagemyndighedens side er klart, at der skal ske en domfældelse for truslen. Ellers havde vi ikke rejst tiltale ved byretten, fortæller senioranklager Rune Jensen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Det er samtidig vigtigt at få prøvet sagen ved landsretten, fordi en afgørelse her vil danne skole for lignende sager. Eksempelvis en verserende i Næstved, mener Rune Jensen.

- Hvis det ender med en domfældelse, får det betydning for andre sager, hvor tiltalen er den samme, lyder det fra senioranklageren.

En dreng fra Næstved begik i oktober en dumhed af de helt store, da han fra en computer på Ellebækskolen, afdeling Kalbyris, truede med et skoleskyderi på en Facebook-gruppe med 30.000 medlemmer.

»100 likes eller jeg laver et skoleskyderi i morgen,« skrev drengen, der i dag er 16 år.

Set oppefra ligner de to sager stadigvæk hinanden, siger Rune Jensen.

- Og det har jo store konsekvenser for så unge mennesker, hvis de bliver dømt. Så vi afventer landsrettens afgørelse, siger han.

