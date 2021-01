Røveriet fandt sted her ved Galleriet på Nytorv i Slagelse. Den ene tiltalte, formodede gerningsmand blev imidlertid frifundet.

17-årig frifundet for røveri: Tiltalt for at true sig til 20 kroner

Slagelse - 24. januar 2021

Det kunne være endt med en fængselsstraf. Der var dog ingen forklaringer i retten - ej heller fra vidner - der fik Retten i Næstved overbevist om, at en 17-årig plus to mindreårige den 12. september sidste år skulle have aftvunget et fælles offer 20 kroner via MobilePay ud for Galleriet på Nytorv i Slagelse.

Den frifundne, der har adresse i Ringparken, skulle ifølge politiet have begået røveri, idet han sammen med to kumpaner skulle have taget fat i en jævnaldrende, tvunget vedkommende op ad en husmur, taget kvælertag og truet.

- Hvis ikke du overfører nogle penge, så flækker jeg dig, skulle den 17-årige have sagt ifølge anklageskriftet, hvorefter offeret, der først nægtede, endte med overføre de 20 kroner.