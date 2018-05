17-årig blotter dømt for flere forhold. Han slipper for i praksis at skulle ruske tremmer. Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: 17-årig »fedladen« blotter slipper for fængsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

17-årig »fedladen« blotter slipper for fængsel

Slagelse - 23. maj 2018 kl. 08:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han slipper for fængsel, men ikke for et vågent kommunalt øje.

En 17-årig dreng fra Slagelse-området modtog tirsdag 14 dages betinget fængsel for flere tilfælde af blotteri, eksempelvis direkte onani foran voksne kvinder i kvarteret omkring Dannevirkevej i Slagelse såvel som foran småpiger, som han traf i et busskur ved Ndr. Ringgade.

Betingelsen er, at han holdes i kort snor. Det skal kommunen sikre, eftersom han blev dømt til vilkår efter serviceloven §52, som går på, at familien skal have hjælp og støtte - det være sig i skikkelse af en støtte-/kontaktperson eller lignende.

Drengen blev blandt andet dømt for den 21. juni 2016 at have udsat en kvinde og hendes blot femårige datter for en noget uterlig ageren. Et forhold, manden erkender, ligesom han - som en skærpende omstændighed i forhold til fængselsstraffen - erkender at have hevet tissemanden frem foran to piger på kun 13 og 14 år den 9. april 2017.

Forud for første episode havde han også antastet en 20-årig kvinde ved blandt andet at vise hende billeder af nøgne og dermed topløse kvinder.

Bagefter var det så den cyklende mor med sin datter, som fik drengens krænkende facon at føle. Det ved decideret at onanere foran dem i det fri, hvilket dog tilsyneladende fik moren til at benævne ham »klam«.

Derefter blev han angiveligt fysisk

- Jeg har aldrig oplevet en, som slog ud efter mig. Og jeg blev ærlig talt forskrækket, fordi jeg havde min datter med, fortalte hun dengang til Ekstra Bladet efter blotteriet, som for snart to år siden fik politiet til at efterlyse drengen med beskrivelsen »fedladen«.

Drengen blev i alt dømt for fem forhold.