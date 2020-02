17-årig direktør i opfindsomt vinder-firma

CuirX er et firma, med fem passionerede co-founders, der alle går på Niels Brock EUX Business/iværksætteri. En del af deres uddannelse går ud på helt praktisk og med hænderne helt nede i materien at etablere et startup-company, og Ditlev S. Kromphardt fortæller, at de efter at have vundet konkurrencen er enige om, at deres opfindelse skal sættes i produktion.