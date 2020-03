16 familier genhuses i Ringparken lyder det i aftale mellem FOB og Slagelse Almennyttige Boligselskab.

Slagelse - 31. marts 2020 kl. 17:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SLAGELSE: Fællesorganisationens Boligforening - i daglig tale FOB - og Slagelse Almennyttige Boligselskab har indgået aftale om genhusning.

Den betyder, at 16 familier, der opsiges i kølvandet på sidstnævntes salg af Schackenborgvænge, kan blive i Ringparken.

- Aftalen betyder, at når der bliver ledige boliger, som matcher disse familiers behov, så skal de henhuses i dem. Dermed kan de få lov at blive i området, samtidig med at de får en husleje, der svarer til den, de kom fra, siger direktør i FOB Flemming Stenhøj Andersen, der mener, at det er godt for familierne.

- Det er også vigtigt at lade dem bevare kontakten, som de har til de øvrige familier i området.

Slagelse Almennyttige Boligselskab har solgt boligafdelingen Schackenborgvænge 1. juni 2020 som led i en udviklingsplan for området, og i den forbindelse er der opstået et behov for at hjælpe de 16 familier til andre boliger i Ringparken.

- Efter nogle gode og grundige forhandlinger er det nu lykkedes de to boligorganisationer at indgå en aftale, der sikrer, at de 16 familier kan blive boende i Ringparken, lyder det i en pressemeddelse udsendt af boligselskabet DAB.

17 lejemål i klemme

Det er Estate Invest A/S, der har opkøbt Schackenborgvænge med 136 almene boliger i Ringparken for 60 millioner kroner. I øvrigt en pris, der ligger langt under den offentlige ejendomsvurdering på 134 millioner kroner.

Tidligere er det blevet meldt ud, at 35 familier skulle flytte, fordi de ikke længere opfylder kravene.

I forbindelse med det endelige køb i februar kom det dog frem, at der »blot« var tale om 17 boliger, hvor de nuværende beboere - på grund af regler om udsatte boligområder - ikke kunne blive boende.

