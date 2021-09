Både forældrene til de to piger og de sociale myndigheder er underrettet omkring tyveriet. Arkivfoto

16- årige stjal kosmetik i Bilka

To 16-årige piger fra Skælskør er sigtet for butikstyveri, efter at de forsøgte at stjæle kosmetik i Bilka for 1.600 kroner.

Slagelse - 18. september 2021 kl. 15:45

To 16-årige piger fra Skælskør var torsdag eftermiddag i Bilka i Slagelse. Personalet bemærkede, at pigerne lagde forskellige kosmetikprodukter i deres tasker, uden at betale for dem efterfølgende.

Pigerne blev tilbageholdt, og medarbejderen fandt varer for godt 1.600 kroner. Da politiet ankom, blev de to piger sigtet for butikstyveri. Både pigernes forældre og de sociale myndigheder blev underrettet.