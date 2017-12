16-årig tæskede kæreste - de er fortsat kærester

Selv om den 17-åriges kæreste gentagne gange har udsat hende for grov vold, har hun alligevel valgt at blive sammen med ham. Modelfoto Foto: colourbox.com

Slagelse - 11. december 2017 kl. 07:53 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En i dag 17-årig dreng fra Slagelse med et særdeles iltert temperament var forleden i Retten i Næstved - sigtet for gentagne gange at have slået sin kæreste. Ikke bare en gang imellem, men mange gange og i en længere periode.

I retten blev han idømt en betinget fængselsstraf på tre måneder - selv om han mindst ni gange har behandlet sin kæreste ualmindelig hårdhændet.

Anklageskriftet indeholder nemlig ni konkrete tilfælde af vold, som startede i maj måned sidste år. Episoderne fandt sted dels på institutionen Lille Valbygård i Slagelse, dels på tiltaltes bopæl i Slagelse.

Den dengang 16-årige dreng har mange gange tildelt sin kæreste knytnæveslag i ansigtet. Han har skubbet hende ind i et spejl, så hun fik en stor bule i panden. Han har flere gange givet hende næseblod, væltet hende omkuld og taget kvælertag på hende. I slutningen af 2016 og indtil omkring den 1. september 2017 har han flere gange på sin bopæl taget kvælertag på sit offer, så hun ikke kunne få luft, ligesom han mange gange har slået hende i ansigtet, hevet hende i håret og sparket hende over benet.

Med så mange gange vold kan det undre lidt, at drengen nu slipper for at skulle ruske tremmer.

Anklager Susanne Bluhm medgiver, at straffen kan synes mild, men siger:

- Retten har lagt vægt på, at ingen af kærestens skader har været behandlingskævende. Og så har den 17-årige også erkendt at have et problem med sit temperament og fortalte, at han nu får hjælp til at dæmpe det, siger hun.

Endelig har retten også taget hans unge alder i betragtning - samt det forhold, at de to stadig er sammen.

- Ja, det kom også frem i retten, at de to unge mennesker stadig er kærester, fortæller anklageren.

Den 17-årige modtog sin dom.