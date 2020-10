16-årig sigtet efter støjende ungdomsfest

Politiet blev lørdag aften klokken 21.46 kaldt ud til en adresse i Slagelse, hvor en gruppe unge havde samlet sig, spillede høj musik og larmede på et niveau, der var til gene for naboerne.

Det var en 16-årig mand fra Rude dog ikke begejstret for, og han nægtede at forlade stedet, selv om patruljen bad ham om det. Han blev derfor sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og fik en bøde på 750 kroner.