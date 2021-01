Øreringene fra ADHDesign laves ud af såkaldt krympeplast, som 16-årige Amalie Dige Hansen tegner mønster på, før det varmes og bliver til flotte - ofte helt personlige - vedhæng. Foto: Privatfoto

16-årig hjemsendt fra skole: Nu opretter hun eget smykkefirma

Da 16-årige Amalie Dige Hansen blev hjemsendt fra sit efterskoleophold, fik hun hurtigt en ny hobby. Det er i dag blevet til smykkefirmaet ADHDesign.

Slagelse - 14. januar 2021 kl. 14:06 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Online-undervisningen, som skoleelever landet over i øjeblikket modtager, giver tid til andre ting end skolebøger. Det erfarede Amalie Dige Hansen, da hun blev hjemsendt fra sit efterskoleophold. Her fik den 16-årige pige fra Skælskør nemlig hurtigt en ny hobby.

I dag har Amalie Dige Hansen derfor oprettet smykkefirmaet ADHDesign, hvorfra hun sælger håndlavede øreringe. Noget, som hun i øjeblikket får tiden til at gå med i pauserne mellem timerne foran computeren.

- Jeg synes, at det er hyggeligt at sidde og lave. Og så slapper jeg rigtig meget af, mens jeg gør det, fortæller Amalie Dige Hansen, der pudsigt nok ikke selv har nogen huller i ørerne.

Med mange hobbyer, der også involverer at spille klaver og synge, har hun dog altid været kreativ anlagt.

Fik plastik i julegave - Og så fik jeg det her krympeplast i julegave, som, jeg fandt ud af, var sjovt at tegne på. Det er en slags plastik. Og når man så bager det, bliver det mindre og tykt, forklarer Amalie Dige Hansen og peger på, at hun på den måde skaber vedhængende, der sættes på en kæde og tilhørende ørekrog.

Tidligere har den unge iværksætter designet smykker i keramik, som hun har solgt gennem sin mors, Cecilie Diges, firma, Keramikmakkerne, der ligger på Strandgade i Skælskør. Artiklen fortsætter efter billedet...

16-årige Amalie Dige Hansen har ikke selv huller i ørerne, men i dag bruger hun pauserne fra online-undervisningen til at lave håndlavede og nikkelfrie øreringe, som hun sælger til andre. Privatfoto

- Fordi min mor er keramiker, har det aldrig ligget fjernt for mig, at man kan skabe noget med sine egne hænder og sælge det videre til andre, fortæller Amalie Dige Hansen, hvis kunder i øjeblikket primært kommer fra lokalområdet.

- Men det ville da være sjovt, hvis folk andre steder begyndte at gå med mine smykker, fortæller hun.

Smykker gjort personlige Smykkerne sælger hun derfor - og på grund af de nuværende nedlukninger - i dag over de sociale medier som for eksempel Facebook.

Men når landet genåbnes, vil hun også udstille dem i sin mors forretning.

"Man fortæller mig bare, hvordan man ønsker det (...)"

- Amalie Dige Hansen, ADHDesign Amalie Dige Hansen, ADHDesign Og så skal Amalie Dige Hansen selv have lavet huller i ørerne, planlægger hun.

- Jeg er lidt kommet til at forelske mig i de her øreringe, som jeg selv rigtig gerne vil bruge. Så nu bliver jeg næsten nødt til at få huller i ørerne, så snart det er muligt, forklarer Amalie Dige Hansen, der tilbyder kunder selv at designe øreringe, så de bliver helt unikke.

Det sker ved, at hun sender billeder af de mulige former, farver og mønstre og i fællesskab med kunden bestemmer sig for alt fra vedhængets størrelse til ørekrogens udseende.

- Man fortæller mig bare, hvordan man ønsker det, og så kan jeg lave det, fastslår Amalie Dige Hansen.

Øreringene sælges på de sociale medier, eksempelvis Facebook. Privatfoto