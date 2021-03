16-årige Belmin Pepic fra Slagelse mener ikke, at unge som ham har et sted, hvor de kan mødes og være sammen. Og selv om problemet virker sort i skyggen af corona, hvor vi alligevel ikke skal samles, har det - altså problemet - eksisteret længe, siger han. For eksempel kan de unge ikke længere færdes i Slagelse Lystanlæg, hvor der nu er opsat skilte, som for eksempel forbyder musik.

16-årig føler sig overset: Hvornår tænker man på ungdommen?

I Slagelse mangler der et sted, hvor unge kan mødes og være sammen uden at bryde med restriktioner eller genere naboer og forbipasserende. Det påpeger 16-årige Belmin Pepic, hvis opråb møder politisk forståelse.

Når man er barn, kan man tage på legepladsen for at lege med andre børn. Og i det øjeblik, man fylder 18, åbner der sig en hel verden af muligheder med kørekort, adgang til byens diskoteker og køb af egen lejlighed. I hvert fald i ikke-corona-tider.

