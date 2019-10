46-årige Karina Christensen fra Slagelse søgte sidste år om julehjælp af Mødrehjælpen. Uden den havde hun blandt andet skulle lave hjemmelavede gaver til sine børn og sige nej til juleslik. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: 1500 kroner at leve for: Karina havde ikke råd til at holde jul Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1500 kroner at leve for: Karina havde ikke råd til at holde jul

Slagelse - 08. oktober 2019 kl. 10:51 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Juleaften«. For de fleste vækker ordet associationer til julemad, juletræ og julegaver. Men for andre er ordet i stedet forbundet med følelser som fortvivlelse, usikkerhed og uformåen.

Det kender blandt andre 46-årige Karina Christensen fra Slagelse alt til.

Når regningerne er betalt, har hun cirka 1.500 kroner tilbage i budgettet til mad, husholdning og diverse. Og så har hun også fem børn. For at kunne holde jul, søgte hun derfor sidste år om julehjælp hos Mødrehjælpen.

- Det betød, at der var en julegave til hvert barn. Og at det ikke var hjemmelavede gaver. Men vi kunne rent faktisk gå ud og købe en gave. Og så kunne vi hygge med juleguf og bage lidt. Noget, som for mange andre familier er naturligt, men som vi har været nødt til at sige »nej« til andre år, forklarer Karina Christensen.

Stressende og skuffende Men selvom det for mange familier måske kan føles naturligt at jule-hygge i december, står den 46-årige mor langt fra alene om ikke at have råd til julen. Ifølge Mødrehjælpen søgte cirka 8.000 forældre således om julehjælp sidste år.

I Region Sjælland blev der søgt om hjælp til at give i alt 1.357 familier en jul. Herunder 2.643 børn.

- Det er hårdt for familierne, når der ikke er råd til at holde jul. Det er både stressende og skuffende ikke at kunne fejre julen på lige fod med andre eller at kunne dele den med sine nærmeste. Det er en stor belastning især for børnene, og derfor er vi glade for at kunne uddele julehjælpen igen i år, lyder det i en pressemeddelelse fra direktøren i Mødrehjælpen, Ninna Thomsen.

På Mødrehjælpens hjemmeside kan alle danske familier således søge om julehjælp fra i dag, den 8. oktober, oplyser organisationen.

Men for at være berettiget til den økonomiske håndsrækning skal man have en trængt økonomi og have været igennem en social hændelse indenfor det seneste år, der gør det vanskeligt at yde omsorg for sine børn.

Ville ikke have hjælp For 46-årige Karina Christensen var et brud med hendes ekskæreste, en sag om forældremyndighed og en dårlig økonomi udslagsgivende for, at hun søgte julehjælp første gang i 2013.

Hun havde dog aldrig selv tænkt på at søge hjælpen, før hun blev anbefalet det af en frivillig fra Mødrehjælpen.

- Jeg kan huske, at jeg tænkte: »Nej, jeg har ikke brug for almisser«. Man er jo nok lidt stolt. På den der måde, hvor man siger til sig selv: »Du skal ikke have hjælp. Du kan godt det her selv. Det er ikke deres problem, det er dit problem«, forklarer Karina Christensen, der alligevel endte med at tage imod rådet:

- Hende damen, jeg mødte, hun så på mig og sagde: »Prøv at hør her. Der er ingen skam i at søge. Det eneste, du kan risikere, det er, at du får et nej«. Og i dag kan jeg jo godt se, at hun havde ret, uddyber hun.

I 2018 søgte Karina Christensen derfor om julehjælpen for anden gang. Den gav hende mulighed for at servere flæsesteg i stedet for frikadeller. Og børnene kunne pakke en gave op, der var købt i en butik i stedet for en bluse, som Karina Christensen selv havde syet til dem.

Derfor anbefaler den 46-årige mor i dag andre at søge hjælpen, hvis de er i en trængt situation.

- Det var ikke pengene som sådan, der reddede vores jul. Men de gav mig den mulighed, at jeg kunne sætte mig ned og med god samvittighed sige »børnene har fået en jul ligesom deres kammerater«. Og dén følelse er uvurderlig, slår Karina Christensen fast.