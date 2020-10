15 kirker bliver til gallerier

Udstillingen »Kunst og Kirker«, der i 2019 tiltrak mere end 6.000 gæster hen over en weekend, bliver afviklet efter planen i weekenden 7.-8. november med åbningsceremoni fredag 6. november i Sct. Mikkels Kirke, men ikke alt bliver, som det plejer at være ved den tredje udgave af arrangementet.

- Vi er naturligvis opmærksomme på COVID-19 og sørger for at følge myndighedernes retningslinjer. Heldigvis er vores arrangement fordelt på 15 forskellige kirker, så de besøgende er spredt godt ud i hele Slagelse Kommune, forklarer Per Thuesen, der er formand for foreningen Kunst og Kirker, som står bag kunstudstillingen i samarbejde med Slagelse Provsti.