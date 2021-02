15-årigt stjernefrø løber med fornem tv-hæder: - Det er helt vildt!

Tusind, tusind tak. Hold da op. Det havde jeg virkelig ikke troet på, lød det i takketalen, efter det lørdag aften stod klart, at Robert-prisen for årets kvindelige hovedrolle i en tv-serie strøg i retning af Bisserup ved Skælskør.

Hun fortæller, hvordan glædesbrølet pludselig gjaldede fra stuen lørdag aften. Hendes far var næsten ved at besvime, beskriver det stolte stjernefrø.

I serien følger man for første gang en socialrådgivers nærmest detektiv-agtige arbejde med at finde ud af, hvad der er op og ned i en familie, hvor netop den 14-årige Holly anklager sin stedfar for vold.

Et tungt, tabubelagt emne, der belyses med den virkning, at Flora Ofelia Hofmann Lindahl efterfølgenden er modnet i en grad, hun ikke havde overvejet, før optagelserne begyndte.

- Jeg synes, det er vildt at få et indblik i en voksenverden som denne, som film og serier generelt ikke behandler. Et indblik i en meget seriøs branche, som folk nok ikke er vant til at følge i fjernsynet, siger prismodtageren selv, der mener, at »Ulven Kommer« skiller sig ud fra, hvad man ellers ser.