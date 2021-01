Se billedserie Branden i hjørnet, som de unge brugte som mødested, var hurtig slukket. En 15-årig pige er tiltalt for at være årsag til branden. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: 15-årig pige nægtede at tilstå brandstiftelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

15-årig pige nægtede at tilstå brandstiftelse

15-årig pige fra Korsør tiltalt for at have sat ild til den tidligere Basta-fabrik. Sagen skulle for en dommer som tilståelsessag, men pigen ville ikke tilstå eller svare på spørgsmål. Sjællandske mødte hende ved branden.

Slagelse - 14. januar 2021 kl. 06:51 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Retsmødet var planlagt til en varighed af blot 30 minutter, fordi det var ventet, at en 15-årig pige fra Korsør ville tilstå, at det var hende, der den 3. november 2020 klokken cirka 13.55 havde sat ild til den tidligere låsefabrik Basta, hvor et hjørne i en tom bygning af unge var indrettet til et slags hyggehjørne med siddepladser.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger