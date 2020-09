Den 15-årige pige blev udsat for de to mænds befølinger mandag aften ved dette busstoppested på Akacievej. Da de hørte stemmer forsvandt de i løb bag om Dagli´Brugsen. Foto: Helge Wedel

15-årig pige krænket af to mænd ved busstoppested

Politiet efterlyser to mænd med mellemøstligt udseende, der mandag aften ved busstoppestedet i Vemmelev ud for Dagli'Brugsen befølte og krænkede en 15-årig pige.

To mænd af mellemøstligt udseende efterlyses, efter en 15-årig pige fra Korsør mandag aften klokken 21.05 anmeldte til politiet, at de havde taget fat i hende og befølt hende på intime steder uden på tøjet, mens de sagde, at hun skulle holde kæft.