15-årig pige tiltalt for at sparke, slå og hive ekspedient i håret.

15-årig pige gik amok: Rev ekspedients hoved bagover

Slagelse - 09. maj 2018 kl. 06:45 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 15-årig pige med adresse på Motalavej i Korsør gik ifølge politiet så hårdhændet til værks under et besøg i en taskebutik i Vestsjællandscentret i Slagelse, at hun nu er havnet på anklagebænken.

Under et visit i forretningen Neye, som ligger ikke langt fra centertorvet, overfusede hun ifølge anklageskriftet en ekspedient i en grad, så politiet blev involveret.

Pigen sidder for Retten i Næstved i dag onsdag, hvor hun tiltales for såvel tyveri som vold og trusler.

Ifølge anklageskriftet kom pigen ind i forretningen 26. februar omkring klokken 13, og vidner og andre butiksindehavere tæt ved, som Sjællandske har været i kontakt med, husker tydeligt postyret og nævner, at voldspigen senere blev pågrebet sammen med et par øvrige, jævnaldrende personer.

Ifølge politiet lagde pigen ud med at slå en ekspedient i hovedet med knyttet hånd, hvorefter hun sparkede vedkommende i maven, mens hun angiveligt rev den ansattes hoved bagover ved at trække hende voldsomt i håret. Dernæst skal den 15-årige have udtalt: »Jeg smadrer dig, næste gang jeg ser dig.«

Besøget endte ifølge anklageskriftet med, at den voldelige pige stjal en pung til rundt regnet 99,95 kroner.

Ifølge anklager Christina Lund Gregersen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, er der umiddelbart ingen relationer mellem offer og voldspige. Hun siger endvidere, at pigen - sin unge alder taget i betragtning - kan forvente noget andet end et ophold bag tremmer.

- Alderen har betydning for straffen, så det bliver nok vilkår efter serviceloven, hun kommer ind under i forhold til straf, siger anklageren, der specifikt omtaler §52 i netop serviceloven.

Her nævnes mulighed for en støtteperson eller udpegning af en fast kontaktperson for den unge eller for hele familien. Som en slags pædagogisk støtte og behandling.

- Formålet er selvfølgelig at hindre, at der sker en lignende episode i fremtiden, lyder det fra anklageren.