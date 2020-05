Branden fandt sted om natten den 3. november 2019 omkring klokken 3.40. Foto: Kim Brandt

15-årig nægter brandstiftelse

Slagelse - 14. maj 2020 kl. 17:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 15-årige dreng, der forleden skulle entrere Retten i Næstved med henblik på en dom for brandstiftelse i november sidste år, afviser nu at have noget med det afbrændte busskur at gøre.

Han har ellers tidligere erkendt forholdet over for politiet, hvorfor en retsmødebegæring forleden sendte ham en tur for retten. Hans forsvarer forklarede dog til at begynde med, at hans klient nu nægter.

Derfor skal der udfærdiges et decideret anklageskrift, som efter alt at dømme vil afføde en domsmandssag. Hertil vil der om muligt blive lagt andre forhold, som han også er sigtet for.

Han tiltales for at stå bag ildspåsættelse den 3. november sidste år. Her skal han sammen med en medsammensvoren dreng have sat ild til nogle papirsposer og en taske på en bænk i et busskur på nordsiden af Slagelse Station.

Gerningen fik imidlertid hele skuret og det overhængende halvtag til at futte af, og skaderne beløber sig til 250.000 kroner. En kvart million, som der ikke er andre til at betale end den 15-årige plus hans mørkklædte medgerningsmand, som - mener politiet - ikke har kunnet skjule sig for ordensmagten.

Politiet antager nemlig at have fat i den rette medgerningsmand, der dog modsat sin 15-årige kompagnon er under den kriminelle lavalder.

Hans sag skal derfor behandles særskilt.

Hvornår en ny sag berammes, er uvist.

