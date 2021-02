15-årige Esben Ørum Madsen er afgangselev og elevrådsformand på Baggesenskolen i Korsør og var ikke overrasket, da han fik at vide, at han ikke skal i skole på mandag. Privatfoto.

15-årig har budskab til skolekammerater: Vi skal holde ud nu - for fremtidens skyld

Efterskole- og afgangselever må fortsætte med online-undervisning en tid endnu. Og det forstår 15-årige Esben Ørum Madsen fra Baggesenskolen i Korsør faktisk godt. - Vi har alle sammen et ansvar, fastslår han.

Slagelse - 28. februar 2021

Genåbningen af Danmark skal ske gradvist, har regeringen med Mette Frederiksen (S) i spidsen slået fast. Og det betyder, at noget må åbne, mens andet må holde lukket. Og at nogle må forblive hjemsendt.

I sidstnævnte kategori hører derfor blandt andre efterskole- og afgangselever med undtagelse af de, der går i skole i Vest- og Nordjylland samt på Bornholm.

Men alt imens efterskoleelever strejker for at komme tilbage i skole, har 15-årige Esben Ørum Madsen, der er afgangselev og elevrådsformand på Baggesenskolen i Korsør, et helt andet budskab: Det er nu, »vi alle« skal stå sammen, mener han.

- Der er ikke noget at gøre - Jeg forstår godt, at det er frustrerende og irriterende. Men der er ikke noget at gøre ved det. Vi skal holde ud lidt endnu. Det er vi nødt til. For fremtidens skyld, forklarer han til Sjællandske. Artiklen fortsætter efter billedet...

Som afgangselev her på Baggesenskolen i Korsør har året ikke været det, Esben Ørum Madsen regnede med. Og den sidste tid bliver det heller ikke, forudser han. Kun skoler i Vest- og Nordjylland samt på Bornholm genåbner mandag. Foto: Helge Wedel

For Esben Ørum Madsen var det på den måde ikke nogen stor overraskelse, da han fik at vide, at han og hans klassekammerater må vente noget tid endnu på at pakke skoletasken.

Hans forhåbning hedder til påske. Og selv om også han allerhelst vil tilbringe sin sidste tid som folkeskoleelev i skolen, forstår han godt, at man ikke kan åbne alt op på samme tid.

- Vi har alle samen et ansvar for at få smitten ned, fastslår 9. klasseeleven.

Må bide i det sure æble - Og med det smittetryk, vi ser nu, tror jeg ikke, det vil kunne svare sig at sende os alle tilbage i skole, forklarer Esben Ørum Madsen, der frygter, at en fuld genåbning af skolerne vil kunne resultere i et endnu større - og alt for stort - smittetryk.

"(...) det skal være forsvarligt"

- Esben Ørum Madsen,

Baggesenskolen - Esben Ørum Madsen,Baggesenskolen - Hvis vi kun lige kommer i gang og så skal hjemsendes igen, så er det bedre, at vi bider i det sure æble og starter op ordentligt. Selvfølgelig håber jeg, at det er hurtigst muligt. Men det skal være forsvarligt, siger han.

Esben Ørum Madsen taler efterhånden af erfaring. For coronavirus har præget hele hans sidste folkeskoleår. At det også vil præge den allersidste tid, ser han derfor efterhånden som et uundgåeligt vilkår, som han kun kan forsøge at acceptere.

Er ved at være vant til det - Det har ikke været det år, jeg havde regnet med. Og jeg tror heller ikke, at vores afslutning bliver, som vi alle har forventet. Og som den plejer at være, forklarer Esben Ørum Madsen, der trøster sig med, at han i dag ved, at han kun skal op til fire ud af de ellers normale syv eksamener. Og at online-undervisningen efterhånden foregår »gnidningsløst«:

- Nu har vi gjort det så længe. Så vi er heldigvis ved at være vant til det, siger han og bevarer optimismen. I hvert fald foreløbig.