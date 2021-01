15-årig flagede med vanvidskørsel på socialt medie: Tidligere bortvist for at tæve skolekammerat til blods

To drenge på 17 og 15 år blev onsdag eftermiddag anholdt og sigtet for at have forvoldt fare for andres liv, for tyveri af en bil og for en lang række færdselslovsovertrædelser i forbindelse med deres vanvidskørsel.