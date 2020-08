Sommerens store is-konkurrence i ishuset Knolden ved Næsby Strand er slut. Her ses én af de mange store is fra konkurrencen. Den indeholdt 56 kugler is - og altså næsten 20 kugler færre end vinderisen. Præmien for at spise den største is var - sjovt nok - mere is. Foto: Arne Svendsen

14.000 kalorier: Konkurrence-vinder spiste 75 kugler is

Vinder af is-konkurrence i ishuset Knolden ved Næsby Strand kørte 147 kilometer for at deltage. 75 kugler var lige præcis nok til at hive sejren hjem.

Slagelse - 05. august 2020

Det tog cirka én time og 50 minutter. Og derefter bare tre kvarter.

Robert Olsen kørte søndag turen helt fra Errindlev på Sydlolland for at deltage i sommerens store is-konkurrence i ishuset Knolden ved Næstby Strand. Og efter at have spist sig igennem 75 kugler is, kunne han med fyldt mave kalde sig vinder.

Dermed slog han sidste års vinder med 42 kugler is og spiste fire kugler mere end konkurrencens 2. plads.

- Jeg tror, at der har været ti eller 12 udfordrere på selve dagen, der alle sammen forsøgte at slå ham. Men de fleste måtte give op, forklarer ishusejer Kira Madsen.

For klokken 18.00 sluttede konkurrencen. Og selv om flere sad og kæmpede med både 81, 82 og 83 kugler is, nåede de aldrig at færddiggøre deres kæmpestore is.

- Vi havde én kvinde med i konkurrencen. Jeg tror, hun nåede at spise 45 kugler, før hun måtte give op, fortæller Kira Madsen.

14.000 kalorier Ifølge ishusejeren vejede vinder-isen med de 75 kugler i alt 7,4 kilo. Og sammenlagt indeholdt den omkring 14.000 kalorier.

Det er fem gange flere kalorier, end en mand i gennemsnittet har brug for om dagen. For kvinder er det næsten 6,5 gange mere.

- Der er jo ikke kun iskuglerne. Der er også vafler, guf, flødeboller og softice, forklarer ejeren af ishuset Knolden, der »aldrig har set noget lignende«: Artiklen fortsætter efter billedet...

Kira Madsen ejer ishuset Knolden. Her ses hun med Robert Olsen, der vandt sommerens is-konkurrence. Privatfoto.



- De fleste sad jo med kolde tunge og rystende ben på grund af det her kæmpe sukkerchok. Men han havde det helt fint. Det var så sejt, siger en imponeret Kira Madsen, der til sidst var nødt til at servere kuglerne på et fad, fordi vaflerne ikke var store nok til at rumme al den is.

Med sig hjem kunne Robert Olsen fra Errindlev derfor fragte tre gange fem liter valgfri is. Som om man ikke havde fået nok is, var det nemlig præmien for at vinde konkurrencen.

Og hjem blev isen da også fragtet. Hjemmefra havde Robert Olsen nemlig allerede forberedt sig på sin sejr.

- Han kom med to køletasker og fryseelementer, så isen ikke ville smelte på vej hjem. Det var sgu overlegent, griner Kira Madsen.

Fortsætter til næste år Is-konkurrencen er »bare for sjov«, fortæller ishusejeren, der dog vil fortsætte med at servere de kæmpestore is til næste år. Artiklen fortsætter efter billedet...

Isene blev til sidst så store, at de ikke kunne være i en vaffel. Derfor måtte de til sidst blive serveret på fade - med vaflerne på toppen. Privatfoto.



- Det koster mig jo en formue i is. Men det har virkelig været populært, og folk står og griner og klapper. Det kan man ikke betale sig fra, fortæller Kira Madsen, der selv bager sine egne vafler og generelt sætter pris på »at skille sig ud«:

- Det må gerne være lidt unikt. Og det er de her store is, kan man sige, forklarer ejeren af ishuset Knolden.

"(...) Det her er sjovt. Og det tror jeg, vi har brug for - særligt ovenpå en tid med corona"

- Kira Madsen, ejer af ishuset Knolden - Kira Madsen, ejer af ishuset Knolden - Og så gør det ikke noget, at alting ikke er så alvorligt. Det her er sjovt. Og det tror jeg, vi har brug for - særligt ovenpå en tid med corona, hvor alting med god grund har været alvorligt, slår Kira Madsen fast.

Når is-konkurrencen vender tilbage næste år, vil der være en særskilt klasse til kvinder. Derudover overvejer ishusejeren at sætte barren højere, så man minimum skal kunne spise 50 kugler som mand for at deltage i konkurrencen.

Det har i løbet af sommeren kostet 100 kroner for de deltagende at være med - uanset størrelsen på isen.