14 mænd og kvinder samlet til crossfit i strid med regler

Søndag klokken 15.15 fik politiet en anmeldelse om, at der var flere personer samlet i et etableret crossfit-center i Slagelse, hvor de fik sveden til at risle.

Der var flere tilskuere samt nogle udøvende, og de i alt 14 personer blev alle sigtet for overtrædelse af bekendtgørelsen om forsamlingsforbud.

Der er tale om fem kvinder og ni mænd i alderen 24-48 år, og de er alle fra lokalområdet.