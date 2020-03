Schackenborgvænge er endeligt solgt. Prisen ligger dog langt under ejendomsvurderingen, viser aktindsigt.

136 boliger solgt til det halve af vurderingen

Slagelse - 05. marts 2020 kl. 14:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

60 millioner kroner. Det er den pris, det private selskab Estate Invest A/S har betalt for 136 almene boliger - mere bestemt Schackenborgvænge i Slagelse - til trods for at boligerne er vurderet til 134 millioner kroner. Altså over dobbelt så meget.

Det viser en aktindsigt i salgsaftalen mellem Slagelse Almennyttige Boligselskab og de nye ejere, Estate Invest, som avisen Arbejderen har fået.

Dermed ligger prisen, som Estate Invest har betalt for boligerne i Ringparken langt under den offentlige ejendomsvurdering på 134 millioner kroner, hvilket også Sjællandske tidligere har beskrevet.

- Det virker, som om der har været et politisk pres for at få overstået handelen hurtigst muligt. Og så har man slået til, så snart den første køber meldte sig, siger professor på By, Plan og Proces ved Roskilde Universitet John Andersen til Arbejderen.

Han er en af landets førende forskere i socialt udsatte boligområder.

Salget blev godkendt under et byrådsmøde den 26. august sidste år - på et lukket punkt vel at mærke. Fire politikere stemte dengang imod i form af Enhedslisten, SF og Radikale Venstre, mens deres øvrige 27 byrådskolleger stemte for: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Ifølge borgmester John Dyrby Paulsen (S) er der intet fordækt i prisen - og han afviser over for avisen desuden, at der skulle være ideologiske grunde til den lave salgspris.

- Det er en handel indgået mellem to parter - boligselskabet og investeringsselskabet. Det vil vi ikke blande os i. Det er to selvstændige parter, der har rådighed over hver deres økonomi. Hvis den ene sælger for billigt, så må det være fordi, de har vurderet, at det alligevel har været en god idé. Og så fred være med det. Det er markedskræfterne, siger han til Arbejderen.

