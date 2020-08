13.345 portioner mad solgt

Blandt de omkring 40 og ulønnede frivillige, der driver cafeen, var der for første gang i 2019 en 25 års jubilar. Lene Olsen blev både fejret og begavet, ligesom borgmesteren kiggede forbi med gave og tillykke for de mange års frivillige indsats.

Udflugt og tøj

Tak får de frivillige også i form at en udflugt, der i 2019 gik til Bakken med indlagt besøg i Cirkusrevyen. Også tøj i form af kitler og kokkejakker nød de frivillige godt af at modtage i året, hvor corona stadig mest var kendt som navnet på en mexicansk øl. Ønske hos de frivillige om et hjertestarterkursus blev opfyldt med to kursusdage.