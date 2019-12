13 ton mad skulle være smidt ud i julen: Forening gav det til trængte familier

Se billedserie I Korsør blev der lillejuleaftensdag delt cirka 13 ton mad ud til 322 borgere, da foreningen »Stop Spild Lokalt« delte overskudsvarer ud fra en lang række supermarkedskæder. På grund af lukkedage i julen ville maden ellers have været blevet smidt ud. Foto: Fleur Sativa

Lillejuleaftensdag delte foreningen Stop Spild Lokalt overskudsmad fra supermarkederne ud, der ellers skulle have været i skraldespanden. Det fik flere end 300 i Korsør glæde af.

Slagelse - 24. december 2019

Brød, broccoli og sågar babymos. Når supermarkederne holder lukket over flere dage, ender flere ting fra hylderne som regel i skraldespanden. Men den 23. december kunne borgere i stedet fylde medbragte bæreposer med de mange fødevarer.

Her gik frivillige fra den landsdækkende forening »Stop Spild Lokalt« nemlig sammen om at dele overskudsmad ud på Fæstningen i Korsør, ligesom de også delte overskudsmad ud i andre byer landet over.

I Korsør blev der delt cirka 13 ton mad ud. Det kom 322 borgere til gode.

»Behovet er rigtig stort« - Der bliver smidt utrolig meget mad ud, når butikkerne holder lukket henover julen, og det kan vi ikke være bekendt, når der er så mange, der mangler hjælp og ikke har råd til at skaffe mad på bordet, forklarer Benjamin Erichsen, der sammen med sin søn, Rasmus Erichsen, er initiativtager til Stop Spild Lokalt.

Foreningen blev således stiftet i 2016, hvor der til at starte med kun blev samlet overskudsmad ind lokalt over Facebook-gruppen »KORSØR 'lige nu'«. Men siden har foreningen fået samarbejdsaftaler med flere supermarkedskæder og har denne december delt overskudsmad ud 44 steder landet over.

- Behovet er rigtig stort. Vi oplever familier, der kun har 200 kroner tilovers til julemad og gaver i december. Og de har ikke som andre familier råd til at lægge til side i løbet af året, fortæller Benjamin Erichsen.

Familier slipper for bekymringer I år har det derfor ikke kun været mad, foreningen har delt ud. Også for eksempel julepynt kunne borgere få med hjem den 23. december. Ligesom fødevarerne ville pynten nemlig stå tilbage på hylderne, når butikkerne gik på juleferie - og til sidst altså blive smidt ud.

Ved at dele det ud gavner det derfor miljøet. Og så kommer det samtidig socialt udsatte og fattige familier til gode. For eksempel gav årets uddeling 36-årige Charlotte Ravn fra Korsør muligheden for at gå igennem julen med færre bekymringer.

Efter et tre års langt sygdomsforløb er hun endelig kommet i arbejde, men hendes første udbetaling af løn falder først i januar.

- Nu skal jeg for eksempel ikke ud og købe rugbrød. Og når man næsten intet har, så gør det bare en kæmpestor forskel. Det gør, at man ikke skal sidde og tælle hver en skive rugbrød og tage stilling til, om børnene må tage en mad mere, forklarer Charlotte Ravn, der også til årets uddeling af overskudsmad kunne tage både leverpostej og kødpålæg med hjem.

- Det er jo også helt vildt at tænke på, at de her ting skulle have været smidt ud. Så det er jo helt perfekt, at vi kan få denne her hjælp, samtidig med vi også hjælper vores allesammens miljø, uddyber hun.

3000 frivillige står bag Når »Stop Spild Lokalt« donerer overskudsvarer ud, donerer flere af landets største supermarkedskæder således til foreningens uddelinger. Heriblandt Coop, SuperBrugsen, Aldi, Netto og Føtex.

På landsplan har foreningen 3000 frivillige, der sørger for, at maden bliver hentet og delt ud. Og foruden uddeling på lokationer landet over, kører foreningen også hjem til folk. Det kan for eksempel være folk, der er sengeliggende og ikke kan forlade hjemmet.

Her har foreningen også i år doneret juletræer og julegaver, oplyser initiativtager Benjamin Erichsen.

- Folk reagerer altid med både kram og gråd, fordi det er så stor en lettelse for dem. Pludselig kan de slippe bekymringerne om, hvordan de får skaffet mad på bordet, forklarer han og uddyber:

- Og så snart maden er på plads, så er det jo bare hyggen, der mangler, for at det bliver en god jul. Og den kan de så selv stå for - også fordi de nu har overskuddet til det.

Til uddelingen af overskudsmad i Korsør mødte også borgere fra Skælskør op. I Slagelse var der på samme måde organiseret en uddeling af mad til lokale borgere. Det skete fra en stor hal på Bogensevej.