Se billedserie Her er området for det kommende Korsør Idræts- og Kulturcenter (KIK) indtegnet med tynd hvid streg. Den tykke hvide streg er den nye vej med navnet Arenavej, der skal give adgang fra rundkørslen på Tårnborgvej ved Lidl.

13 foreninger bag Korsør Idræts- og Kulturcenter til over 60 mio.

Planer om et kæmpe idræts- og kulturcenter i Korsør forkortet KIK på vej til politikerne. Multiarena så stor at den kan omdannes til fire idrætshaller. Bibliotek og borgerservice integreres. Springcenter og gymnastikhal. 20 petanguebaner. Ny vej med navnet Arenavej giver hurtig adgang. Masser af parkeringspladser.

Slagelse - 20. oktober 2021 kl. 06:15 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Der er tænkt stort.

Rigtig stort af 13 idrætsforeninger, der er gået sammen om at udarbejde en detaljeret plan for Korsør Idræt- og Kulturcenter - forkortet KIK. Det placeres ved Korsør Hallen. Projektet er endnu ikke nået frem til politikerne, som netop har måtte sluge, at Slagelse Kommune indtager en 72.-plads af landets 98 kommuner i en undersøgelse, hvor Danmarks Idrætsforbund sammenligner kommunerne med hinanden på baggrund af idrætsforeningernes vilkår.

Her ville beslutning om etablering af KIK nok give en mere fornem placering.

Planerne er dog endnu ikke nået frem til behandling på politikernes bord, men Sjællandske har via aktindsigt fået adgang til dem.

Politikerne er dog godt klar over, at KIK-projektet eksisterer, for i budgetaftalen mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten og løsgænger Helle Blak hedder det - "... arbejdes videre med etablering af ny hal i Sørby til bl.a. e-sport, idrætscenter i Korsør omkring Korsørhallen og ny gymnastikspringhal ved Byskovvej."

Bibliotek integreres Af idéskitser over det enorme byggeri med kælder, stueplan og 1. sal fremgår, at Korsør Bibliotek og Borgerservice placeres i stueetagen. Foran idrætscenteret hele 20 udendørs og oplyste petanguebaner. Hertil padlebaner

Også en springhal og gymnastik hal indgår.

Ny Arenavej En ny vej er også tænkt ind. Den har fået navnet Arenavej og giver adgang til KIK fra den nuværende rundkørsel på Tårnborgvej ved Lidl. Det nuværende store græsareal med fodboldbaner er tænkt som et stort antal parkeringspladser, da en multiarena af KIK-størrelse kan rumme arrangementer med et 1000-talligt publikum. I centrum af det nuværende atletikstadion er indtegnet en opvisningsbane til fodbold.

Over 60 mio. kroner Aktindsigten er dog undtaget beregninger af, hvor mange millioner der skal findes, hvis KIK skal realiseres.

- Det ideprojekt, som foreningerne ønsker sig, er et 60 mio+ projekt, siger Puk Kirkeskov Hvistendal til Sjællandske. Hun er konstitueret leder af Idræt, Fritid og Faciliteter.

Hun tilføjer, at det så tidligt og uden politisk beslutning om anlægsramme ikke er muligt at komme en pris nærmere.

Vokset nedefra Borgmester John Dyrby Paulsen (S) er især af en årsag begejstret for KIK.

- Det bedste ved det hele er, at projektet er vokset nedefra, fordi en masse foreninger er gået sammen om at skabe planer og visionerne for et samlende idræts- og kulturcenter, siger John Dyrby Paulsen.

Læserbrev i Sjællandske Hvad der i dag er endt med at være et fælles projekt båret frem af 13 foreninger blev indledt tilbage i sommeren 2020, hvor Dennis Jørgensen Korsør/Tårnborg Håndbold desperat med opråb efterlyste handling fra politikerne for at skaffe flere haltider til foreningerne i Korsør.

Det fik byrådsmedlem Anders Nielsen (S) til at skrive et læserbrev i Sjællandske, hvor han pegede på tidligere planer om at bygge en ny hal ved siden af Storebæltshallen tilbage i den daværende Korsør Kommunes tid.

Dennis Jørgensen reagerede begejstret med alle de fordele en dobbelthal ville give - blandt andet mulighed for at afvikle håndboldmesterskaber, hvor netop en dobbelthal er et krav.

Regnvandsbassin Det stod dog hurtigt klart, at der ikke kan bygges en ny hal ved siden af Storebæltshallen grundet det store regnvandsbassin.

I stedet opstod ideen om at indsamle behov og ønsker fra en stor del af Korsørs idrætsforeninger med det mål, at realisere dem i et nybygget stort idrætscenter på de store arealer ved Korsør Hallen.

De 13 foreninger Hvad der blev indledt med manglende haltider for Korsør/Tårnborg Håndbold endte med, at følgende 13 foreninger mødtes den 1. december 2020.

oKorsør/Tårnborg Håndboldklub

oKorsør Storebælt Gymnastikforening

oKorsør IF 2018

oKorsør Badmintonklub

oKorsør Atletik & Motion

oVolleyklubben Vestsjælland

oFamilie- og Firmaidræt Korsør

oKorsør Petanqueklub

oFC Storebælt

oKorsør Judoklub

oKorsør Billard Club

oKorsør Skytteforening

oKorsør Tennisklub

Udvalg på seks Rent praktisk har foreningerne nedsat et udvalg på seks personer, der har arbejdet med KIK-planerne.

Udvalget består af Dennis Jørgensen, Korsør/Tårnborg Håndboldklub, Elmer Petersen, Volleyklubben Vestsjælland, Jens Kongensgaard, Korsør Billard Club, Jeannette Nielsen, Korsør IF 2018, Amalie Vinther, Korsør Storebælt Gymnastikforening og Johan Saxild-Hansen, Korsør Petanqueklub.

Politisk behandling Ifølge aktindsigten har administrationen i kommunen beskrevet en tidsplan, hvor KIK-sagen gøres klar til politisk behandling i efteråret 2021, så konkret projekt med tilknyttet rådgiver og tre modeller kan sættes i gang.

Så i bedste fald er det farvel til kommunens bundplacering, når det gælder idrætsforeningernes vilkår og goddag til et af Vestjællands største idræts- og kulturcentre. Hertil at der kan sættes punktum i den efterhånden meget lange proces med at finde en placering til biblioteket.