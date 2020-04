13-årig truet med pistol: Gav fuckfinger til forbipasserende

Politiet fik lørdag klokken 19.58 en anmeldelse om, at en kun 13-årig dreng var blevet truet med en pistol af tre mænd på Schakenborgvej i Slagelse.

Det skete, efter at den 13-årige tilsyneladende havde givet fuckfingeren til en forbipasserende. Flere politibiler blev sendt til stedet, og kort efter kunne politiet på baggrund af vidneudsagn anholde en 34-årig mand fra byen.

Han havde haft en svensknøgle med under truslerne, og derfor blev han sigtet for trusler og for overtrædelse af våbenloven.