Se billedserie Lars Møller oprindelige idé om at få flere børn til at bage griber om sig. Foto: Anders Ole Olsen

13 år gammel bage-idé breder sig

Slagelse - 24. januar 2018 kl. 10:22 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 13 år siden drev Lars Møller et lille reklamebureau i Slagelse. En henvendelse fra en nordisk virksomhed inden for bageingredienser satte tanker i gang.

- Jeg begyndte at dykke mere og mere ned i det, og fandt ud af, at vi skulle have nogle børn til at bage. Det er en god aktivitet i familien, og hvis vi i reklamebranchen ikke skulle kunne finde på noget, der gør noget godt for nogen, hvem skulle så, spørger Lars Møller.

Det er de tanker, der siden har udviklet sig til »Bag for en Sag«, hvor danske børn på cirka 1.500 skoler og daginstitutioner hvert år bager brød, boller og kager og sælger det til fordel for BørneTelefonen hos Børns Vilkår.

Sidste år rundede indsamlingen i Danmark for første gang to millioner kroner til BørneTelefonens rådgivning. Projektet er ved at starte i Sverige og Norge. Der er også interesse fra Finland, USA og Argentina, og nu ser Lars Møller muligheder for at nå endnu videre omkring med bagningen, efter at EU-Kommissionen har inviteret ham til et møde for at høre mere om, hvordan børn hjælper børn i det danske projekt.

- Jeg ved ikke, hvad der kommer ud af mødet, men jeg ved, at de er begejstrede, for de har selv rettet henvendelse, og det betragter jeg som et skulderklap. Jeg har en drøm om, at det her projekt bliver mere eller mindre globalt, eller at det i hvert fald bliver bredt ud i mange, europæiske lande, siger Lars Møller forud for mødet med repræsentanter for EU-Kommissionen.