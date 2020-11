Mange forældre og børn benytter lejligheden til at få en frisk tur med vind i håret istedet for at tage bilen. Foto: Slagelse Kommune

126 familier erstatter bilen med tre elcykler

Familier i Endraget med i EU-projekt, hvor det undersøges, hvor man kan erstatte biltransport med ladcykler til fordel for miljø og sundhed.

Slagelse - 11. november 2020

Siden december 2019 har 126 familier afprøvet om tre el-ladcykler kan bruges i fællesskab og erstatte små bilture.

Familierne bor i Engdraget, som er et bæredygtigt boligområde i Slagelse og elcyklerne er en del af Slagelse Kommunes deltagelse i EU-Projektet CARGO BIKES in urban mobility.

I projektet undersøges det, hvor man kan erstatte biltransport med ladcykler til fordel for miljø og sundhed, og projektet har vist, at der er rift om de tre cykler.

En tur på legeplads i anlægget, på vej ud at handle eller en tur i biografen. Mulighederne er mange for, hvornår man kunne tage cyklen frem for bilen.

Småture i frisk luft Og beboerne har taget mulighederne til sig, konstaterer udviklingskonsulent i Slagelse Kommune Finn Vedel Pedersen.

- Det har været helt op til familierne selv at bestemme, hvad de ville bruge cyklerne til. Det vigtigste for os var at se, om delecykler kunne erstatte nogle af de små bilture, man ofte tager. Så i stedet for at sætte børnene ind på bagsædet, så kommer de med på ladcyklen, og både børn og forældre kan nyde en frisk tur med vind i håret. Vi er rigtig glade for at både Slagelse Boligselskab og familierne sagde ja til at være med i projektet. Vi følger nysgerrigt med på sidelinjen i forhold til hvilke ture cyklerne kommer på, for det kan måske inspirere os til andre projekter med ladcykler, siger Finn Vedel Pedersen i en udsendt meddelelse fra kommunen.

Rift om cyklerne Peter Weisbjerg Rasmussen, der bor i Engdraget har det overordnede ansvar for cyklerne, og han har sørget for, at ladcyklerne kan bookes gennem en gratis app, som de 126 familier har adgang til.

- Der er stor rift om cyklerne. Næsten hver dag er alle tre cykler ude at køre. Nu går vi selvfølgelig en koldere tid i møde, så vi er spændt på om begejstringen varer ved, for der er selvfølgelig størst rift om dem, når vejret er godt. Men for mange kan turene være blevet en fast del af hverdagen i større eller mindre grad, så mange vil helt sikkert stadig sætte sig i sadlen selvom temperaturerne falder, siger Peter Weisbjerg Rasmussen.

Ud over ladcyklerne i Engdraget så har Slagelse Kommune købt fire andre ladcykler, som er stillet til rådighed for offentlige institutioner, foreninger og virksomheder til fordel for borgerne.

Håber det kan inspirere Jørgen Grüner, (SF), formand for kommunens miljø-, plan- og landdistriktsudvalg mener, at der er rigtig mange gode grunde til at tage cyklen til de små ture frem for bilen.

- Det gælder både i forhold til sundhed, bedre klima og bæredygtige byer. Men selvom vi godt ved det, så skal vi ofte inspireres til det eller i hvert fald mindes om det. Ladcyklerne er en praktisk, sjov og anderledes måde at transportere sig selv og sin familie på. Udover at cyklerne har inspireret beboerne i Engdraget til flere grønne ture, så håber vi også, at det på sigt kan inspirere flere i kommunen til både at overveje deleordninger og mere miljøvenlige småture, siger Jørgen Grüner.