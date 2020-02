12 cylindret varmeværk skal bygges i Dalmose

De cirka 480 forbrugere under Hashøj Kraftvarmeforsyning gennemlever en svær tid i år, hvor varmeprisen er blevet kraftigt op - for nogles vedkommende med helt op til 10.000 kroner på årsplan.

- Vi håber på, at vi kan få borgmester John Dyrby Paulsen til at tage første spadestik 1. april, hvorefter værket gerne skulle stå klar til drift til nytår, siger Ole Worm.

Formanden oplyser i øvrigt, at det nye værk bliver endnu mere teknologisk up to date end det man var tæt på at få bygget sidste år, hvor byggeriet ikke blev til noget. Dels fordi den valgte entreprenør gik konkurs og dels fordi indsigelser fra Hashøj Biogas stoppede processen.

Ole Worm afviser også, at det skulle kunne betale sig at aftage overskudsvarme, når Hashøj Biogas får opgraderet deres anlæg til naturgasproduktion.

Han er dog tilfreds med, at det lykkedes at nå en aftale, som betyder, at Hashøj Biogas kan levere biogas til kraftvarmeværket i en overgangsperiode, frem for at brænde det af. En leverance som også skal foregå i 2021, hvor værket ellers skulle have det nye anlæg klar.