Knap 250 stande var til stede på messen Have og Landskab 2021, og cirka 11.000 forventes at have besøgt messen. Foto: Anna Gudmann Hansen

11.000 deltog i have- og landskabsmesse

Jernbjerggaard har onsdag til fredag dannet rammerne for messen Have og Landskab 2021. Udstillingsleder Dina Overgaard vil gerne fokusere på, at messen afholdes på en erhvervsskole - der er nemlig mangel på flere, som uddanner sig inden for branchen.

Slagelse - 27. august 2021 kl. 12:18 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

Messen Have og Landskab 2021 er et sandt mekka for interesserede i alt fra havemaskiner, brolægning og legepladser til insektbo, planter og træer. Messen har foldet sig ud over arealerne ved Jernbjerggaard fra onsdag den 25. til fredag den 27. august.

Dina Overgaard er udstillingsleder i Have og Landskab, og hun fortæller, knap 250 stande udgør messen i år. Da hun tjekkede antallet af downloadede billetter tirsdag før messens begyndelse, var antallet af deltagere på omkring 11.000.

En travl tid Antallet af deltagere lægger på niveau med andre år. Det er på trods af, at de fleste i branchen har utrolig travlt for tiden, fortæller Dina Overgaard.

- Nogle har meldt fra på grund af corona, men andre har meldt fra, fordi de ikke kan få fat i udstyr, fortæller hun og forklarer:

- Her i coronatiden er der blevet lavet mange flere anlægsopgaver, både kommunalt og hos Hr. og Fru Danmark. Der er travlt der ude.

»Folk er glade for at mødes« Messen bliver kun holdt hvert andet år, derfor har der ikke været aflysninger på grund af Covid-19, men arrangørerne har måtte imødekomme forholdene. For eksempel er der i år fokus på, at for mange mennesker ikke skal stimle sammen det samme sted, og derfor foregår det meste af bespisningen ved madboder, der er spredt ud over messepladsen.

- Folk er glade for at mødes igen, de trænger til at røre ved tingene, fortæller Dina Overgaard i en kort pause mellem de mange opgaver. Hun fungerer også som blæksprutte, fortæller hun.

Branchen mangler uddannede Som noget nyt er der i år blevet indført en indgang i Vest. Den ligger lige ved de store, lillarøde bygninger, som udgør ZBC landbrugs- og gartnerskolen, som messen bliver afholdt ved.

- Vi vil gerne fortælle, at vi er på en erhvervsskole, hvor der bliver uddannet elever til landmænd, anlægsgartnere og struktører. Det, synes vi, er lidt vigtigt at vise, fortæller Dina Overgaard og fortæller, at der er mange, der ikke ved messen bliver afholdt ved en skole.

Grunden til, det er vigtigt at vise, er ifølge Dina Overgaard, at der er et behov i branchen for at uddanne flere inden for erhvervene, der beskæftiger sig med håndværk i have og landskab.

- Der er jo sindssygt meget brug for folk i branchen. Vi mangler unge mennesker, der har lyst til at beskæftige sig med denne her faglighed, siger hun.

Innovationspris blev uddelt Onsdag blev der uddelt Maskinleverandørernes Innovationspris 2021 på messen. Der blev uddelt guld i to kategorier: »Småmaskiner« og »øvrig materiel«

I kategorien "Småmaskiner" gik førstepladsen til firmaet GMR maskiner A/S for en elektrisk løvsuger, STAMA MK10. Her lagde juryen vægt på let vedligehold, at den kan bruges det meste af året, og at der er ingen støj, kun ved sug ved fuld kapacitet ved 100 omdrejninger.

I kategorien "Øvrigt materiel" gik førstepladsen til firmaet NOMACO Danmark A/S for en fuldelektrisk redskabsbærer, AllTrec 8015F. Juryen lagde her blandt andet vægt på, at der er type 2 ladestik, stor kapacitet, drift med store redskaber, alsidig og brugervenlig.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) overrakte priserne og tog en snak med vinderne. Han er tilbage på messen igen fredag, når han skal overrække priserne til vinderne i de to Danmarksmesterskaber. Det foregår klokken 12.30 for brolæggerne, og klokken 13.30 for anlægsgartnerne.