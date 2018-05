1100 elever direkte fra ferie til skole-OL i Korsør

Pinseferien går direkte over i dyster i OL-discipliner for kommunens cirka 1100 elever i 4.-7.klasse, når de tirsdag den 22. maj klokken 09.00 mødes på Korsør Atletik Stadion til Skole-OL. Her venter godt 40 frivillige fra Korsør Atletik og Motionsklub sammen med elever fra Korsør Produktionshøjskoles eventlinje, som vil sørge for at afvikle de mange konkurrencer, hvor vinderne sikrer sig en finaleplads og en klassetur til Skole OL Finalen i Aarhus d. 12.-15. juni med 12.000 deltagere. Flere end ved det seneste OL i Rio de Janeiro.

- Ideen og filosofien bag Skole OL er rigtig god. Det er blevet en god tradition og sætter fokus på at få atletikken på skoleskemaet i idrætstimerne. Jeg ved, det motiverer mange børn og lærere. Det, jeg glæder mig mest til ved Skole OL, er, at se gejsten og ilden i øjnene hos eleverne. Også hos dem som måske ikke er de største konkurrencemennesker til dagligt. Jeg glæder mig også til at se, hvordan eleverne hepper på hinanden og står sammen. Det er en wow-effekt, det har på eleverne, når man virkelig oplever et godt resultat. Derfor er stemningen og lyden på stadion helt fantastisk og noget, jeg virkelig glæder mig til, siger Peer Bagge, formand for Korsør AM.