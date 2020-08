11-årige Josef får nye venskaber gennem gadeidræt i ghetto

FAKTA

57 procent af beboerne er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

(Ghettokriterium: > 50 %)

41,2 procent af beboerne står uden for arbejdsmarkedet og er heller ikke i gang med en uddannelse.

(Ghettokriterium: > 40 %)

2,07 procent af beboerne er dømt for overtrædelse af straffeloven.

(Ghettokriterium = 1,98 %)

70,2 procent af beboerne i alderen 30-59 år har kun en grunduddannelse. (Ghettokriterium: > 60 %)



Ringparken i Slagelse er på Boligministeriets liste over »hårde ghettoområder« per 1. december 2019.Ved et hårdt ghettoområde forstås et boligområde, som de seneste fem år (for årene 2018-2020) har været på regeringens ghettoliste.Ringparken opfylder fire ud af fem »ghettokriterier«:Det femte kriterie er, at den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i området er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.I Ringparken er det 57,7 procent og dermed ikke opfyldt.