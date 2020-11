Se billedserie Forsamlingshuset, som vi kender det, drejer nøglen helt og holdent. Foto: Steen Andresen

109 år gammelt forsamlingshus drejer nøglen

Slagelse - 11. november 2020

Det gamle forsamlingshus i Eggeslevmagle ved Skælskør fra 1911, som for kort tid siden er omdannet til nøglehus, drejer nøglen. Forsamlingshuset Egely, som er det oprindelige navn på det gamle forsamlingshus i landsbyen, har således opgivet kampen i coronatiden.

Helle Esbjerg, kasserer i forsamlingshusets bestyrelse, opgiver på bestyrelsens vegne kampen for huset og sætter det til salg.

- Det må jeg gøre ifølge vedtægterne, fortæller kassereren. Det er rettidig omhu, idet vi er enige om, at de sidste midler skal bruges til at betale de sidste regninger for faste udgifter omkring ejendommen, inden den sælges.

Og der er allerede salgsannonce i avisen.

- Det har været hårdt, fortæller Helle Esbjerg. Jeg må sige, at jeg sammen med bestyrelsen har forsøgt alt. Der er ingen aftaler i bogen i lang tid fremover grundet de skærpede regler omkring coronaens forsamlingsforbud.

Vi har i bestyrelsen talt om forskellige løsningsmodeller, hvor vi har prøvet at inddrage lokalbefolkningen. Vi har henvendt os til Eggeslevmagle Landsbyråd, hvor vi ingen opbakning fik omkring et samarbejde om en ny konstellation, tværtimod fik vi det svar, at det nok var den rigtige løsning at lukke og slukke. Vi har forsøgt at få aftaler om brug af huset i stand med Eggeslevmagle menighedsråd her op til jul, men uden held, lyder det.

- Jeg er ret chokeret over at mærke, at man lokalt ikke vil kæmpe mere for det gamle forsamlingshus, som trods alt i over 100 år har være omdrejningspunktet i landsbyen, konstaterer Helle Esbjerg ydermere.