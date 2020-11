108 sider med gode lokale historier

Se billedserie Ib Marqvardsen, Steen Andresen og Jakob Andresen med årets udgivelse. Foto: Evan

Den 33. udgave af årbogen Jul i Skælskør præsenteret med sang. Indeholder blandt andet historier om brand på Gulfraffinaderiet, Marinegarden og befrielsesdagene i Skælskør.

24. november 2020

Kosmorama dannede rammen, da Steen Andresen torsdag præsenterede årbogen Jul i Skælskør 2020 for forfattere, hjælpere, politikere med flere. Begivenheden var grundet coronarestriktionerne flyttet hertil fra det gamle rådhus, og det havde også sine fordele.

- Det er meget sjældent, vi ved, hvem der siger noget oppe i det gamle rådhus, hvor vi sværmer rundt i lokalerne og smalltalker, og det kan være svært at trænge igennem. Her i biografen kan I ikke gøre andet end at kigge denne vej og lytte til, hvad der bliver sagt, konstaterede en veloplagt Steen Andresen fra scenen, før han brød ud i en syngende hyldest til dem, der har hjulpet med årets bog.

Deltagerne i receptionen fik ved indgangen udleveret en kuvert med bogen, som blev pakket ud undervejs - og høstede begejstrede udbrud fra publikumsrækkerne: - Hvor er den flot!

Gadespejl af lokalsamfundet Årbogen med 108 sider fyldt med gode historier om den gamle Skælskør Kommune, er den 33. i rækken. Historierne er leveret af både Steen Andresen og andre lokale fortællere, og illustreret med et væld af flotte billeder.

Emnerne strækker sig rundt i hele lokalområdet. Blandt andet en »godshistorie« om Herregården Espe, Kirkehavn - en fiskerby på Omø, Marinegarden, brand på Gulfraffinaderiet, Anden Verdenskrig og Befrielsesdagene i Skælskør. Året i glimt - og meget, meget mere.

- Jeg bliver ofte spurgt, hvordan man kan blive ved med at finde nye historier. Men alle mennesker har en fortælling, en lille historie, som alle er interesserede i. Bogen er lidt et gadespejl af vores lokalsamfund, konstaterede Andresen, som traditionen tro også foldede sin tale ud i sang og et fængende omkvæd: - Hver gang en årbog er på gaden, glædes man over både indhold og facaden.

Sprællekvinde i løbetøj Til Årets Sprællekvinde kåredes Sus Frausing, dagplejemor og formand for Skælskør Løbeklub. Hun fik overrakt vandrenissehuen af sidste års sprællekvinde, Vibe Larsen, Matadors »anden moder« i Skælskør.

- Vi er klar med Korsbæk 2021, hvis corona tillader det. Det bliver et brag af en fest, lød det, før hun gav huen videre, med en bemærkning om at »det forpligter«.

- Hver gang jeg gik ud ad døren, havde jeg den på. Det har givet mange gode anledninger til at fortælle om vores solskinsby.

Vibe stillede også løbeklubben et muligt nyt medlem i udsigt.

- Er I klar over, hvor meget den kvinde har gjort i 18 år, lød det med et blik på Sus Frausing.

- Jeg føler mig meget beæret. Og jeg tror da, dagplejebørnene vil elske at jeg skal gå med hue fra i morgen af, lød det med et smil fra Sus Frausing, som understregede, at løbeklubben ikke havde eksisteret uden Lisbet.

- Hun er lige så stor del af løbeklubben, som jeg er.

Moderskab på omslaget Årets omslagskunstner er Karen Gurli Jensen fra Skovvej, som fortalte om motivet:

- Det handler på forsiden om Maria og Jesus og på bagsiden en helt almindelig moder. Det er meget moderskabet, jeg har arbejdet med, på godt og ondt, og med alt, hvad det indebærer af glæder og sorger. Og så er den rød, fordi det er jul.

Årbogen er udgivet af Steen Andresen og Ib Marquardsen, layout ved Jakob Andresen.

Bogen er trykt i 700 eksemplarer og kan købes hos hos den lokale Kon-Tur boghandler, Hans Henrik Steenfeldt på Algade.