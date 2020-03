Her ses startruten markeret med lilla til halvmarathonløbet over Storebæltsbroen i Halsskov Færgehavn. Billedet er fra før de opfydte lejer.

10.700 broløbere starter i Halsskov Færgehavn

Lørdag den 20. juni klokken 16.30 sætter 10.700 løbere sig i bevægelse i Halsskov Færgehavn, hvor starten til løbet over Storebæltsbroen skydes i gang. Det bekræfter Per Hansen fra Broløbets ledelse over for Sjællandske.