10.10 2020-bryllupper på rådhus uden flag

-Der var ingen dato, som var særlig for os, så vi valgte i dag (10.10 2020, red.), da den både er sjov og nem at huske, siger den 31-årige brud Signe Skrædderdal Palm. Hun har netop i byrådssalen på Korsør Rådhus sagt ja til sin udkårne Kenneth Geert Hermansen, der er 35 år og cykelmekaniker. De bor sammen i Flakkebjerg, hvor bruden er hjemmegående med deres to børn på et og tre år. De deltog også i brylluppet med den nærmeste familie. Bryllupsfesten holdes på Comwell Korsør med godt 20 deltagere.

