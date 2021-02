10.000 liter brændstof beslaglagt: Tre mænd idømt fængselsstraffe

Tre mænd ryger alle i fængsel for organiseret tyveri af benzinkort fra varebiler, databedrageri og videresalg af stjålen brændstof for 360.000 kroner.

Den yngste, der blandt andet har stået for at bryde ind i varebiler og stjålet benzinkort, har modtaget dommen, såvel som det er tilfældet i forhold til hans advarsel om udvisning af landet.

Stjal for at sælge brændstof videre

Kriminaliteten fandt sted i et halvt år fra januar til juni 2020, hvor mændene blev anholdt og stillet for en dommer.

De dømmes for at have tanket brændstof - og solgt videre - til en værdi af ikke under 360.000 kroner.