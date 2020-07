Monique Gurli Henneberg Nielsen og Hanna Skurlic morede sig ved fodbolden, men var også begejstrede for at prøve vægtløftning. Foto: Jens Wollesen

10.000 boldberøringer på en dag

- Vi er virkelig ømme, og vi er mest ømme af vægtløftningen. Og i amerikansk fodbold skulle man have sådan en tung hjelm på, så man fik ondt i nakken, beretter de to piger.

Fodbolddagen var lagt i hænderne på B. 73's Dennis Holm, som først og fremmest sørgede for en legende fodbolddag ud fra en filosofi om, at en træning altid skal give hver deltager 10.000 boldberøringer.

- Jeg ville godt finde en ny sport at gå til, og jeg syntes, at vægtløftning var sjovt. Det var virkelig nogle søde trænere, og jeg overvejer at gå til vægtløftning. Eller amerikansk fodbold, fortæller hun uden dermed at sige, at de øvrige trænere ikke har været søde.