Nettos Øst-lager, der ligger ved Køge og forsyner alle Nettobutikker på Sjælland, brændte i weekenden inde med 10.800 agurker fordelt i 360 kasser. Agurkerne kunne ikke sælges på grund af dårlig holdbarhed, men fejlede ellers intet. Nu er de derfor blevet delt gratis ud - blandt andet i Stop Spild Lokalts madoase i Slagelse. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: 10.000 agurker kunne ikke sælges - så gjorde man noget andet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

10.000 agurker kunne ikke sælges - så gjorde man noget andet

I Slagelse er der i ugens løb blevet uddelt cirka 1000 gratis agurker fra Stop Spild Lokalts madoase. De mange agurker kommer fra Netto-kæden, som i weekenden brændte inde med godt 10.000 agurker, der ikke kunne sælges.

Slagelse - 24. september 2021 kl. 11:09 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Yoghurt, hvidløg og agurk. Det er de basale ingredienser til en klassisk tzatziki, og i ugens løb er opskriften måske blevet Googlet lidt oftere end normalt.

I hvert fald stod dagligvarekæden Netto i weekenden med i alt 10.800 agurker, der ikke kunne sælges, da det blev vurderet, at de ikke ville kunne holde sig længe nok hjemme i kundernes private køleskabe efter et salg.

En del af disse agurker blev derfor leveret til den frivillige madspildsforening Stop Spild Lokalt - heriblandt i Slagelse, som hele ugen har kunnet forære agurkerne gratis væk. For eksempel til at lave tzatziki.

- Jeg ved ikke, om de var for store, for små eller for krymbede. De fejlede ingenting, vurderer den daglige leder af Stop Spild Lokalts såkaldte »madoase« i Slagelse, Jan Høyer Peippo, der tog imod en palle indeholdende cirka 1000 agurker.

Agurker kan stadig afhentes I alt otte madoaser fra Stop Spild Lokalt tog imod agurkerne, der kom fra Nettos Øst-lager, der ligger ved Køge og forsyner alle Nettobutikker på Sjælland. Til TV 2 Lorry oplyser Benjamin Erichsen, driftsdirektør og stifter af Stop Spild Lokalt, at der skulle to varebiler og fem almindelige, store biler til for at tømme lageret. Han oplyser også, at nogle af de mange agurker siden er blevet leveret til væresteder.

Ifølge Jan Høyer Peippo har madoasen i Slagelse stadig 200-300 agurker tilbage, som borgere kan afhente i løbet af ugens løb. Artiklen fortsætter efter billedet...

Jan Høyer Peippo (th.) er daglig leder af madoasen i Slagelse, der åbnede i januar. Siden åbningen er mængden af overskudsmad, som madoasen får indleveret, vokset, fortæller han. Foto: Thomas Olsen

Siden madoasen åbnede den 15. januar, er mængden af doneret overskudsmad vokset, og åbningstiderne er udvidet. Således har madoasen i dag åbent hver dag - undtagen mandag - fra klokken 11 til klokken 13. Tidligere holdt madoasen kun åbent i en enkelt time to dage om ugen.

Både direktøren og den hjemløse - Hver eneste dag har vi mad nok til 40 til 50 mennesker, fortæller Jan Høyer Peippo og peger på, at det både er direktøren og den hjemløse, der kommer og afhenter overskudsmaden.

"Fokus er på at mindske madspild, og lige nu er der altså nok til alle."

- Jan Høyer Peippo, daglig leder,

Stop Spild Lokalt Slagelse - Jan Høyer Peippo, daglig leder,Stop Spild Lokalt Slagelse - Selvfølgelig kan man sige, at den hjemløse har mere brug for at kunne afhente gratis mad, end direktøren har. Men fokus er på at mindske madspild, og lige nu er der altså nok til alle, fastslår Jan Høyer Peippo.

Til TV 2 Lorry fortæller Mads Grand, der er pressechef i Salling Group, der ejer Nettokæden, at man er »superglade« for, at Stop Spild Lokalt - endda med kort varsel - kunne afhente og dele de mange agurker ud.

- For os i Netto handler det om at undgå, at vi blot flytter madspildet hjem til forbrugerne ved at sælge varer, hvor holdbarheden ikke er lang nok. Så er det på alle måder langt bedre, at vi hurtigt får givet agurkerne videre, siger han til mediet

Bondemand afhenter overskudsmad Stop Spild Lokalt er stiftet i 2016 af den dengang 17-årige Rasmus Erichsen fra Korsør. Han startede dengang en Facebook-gruppe, hvor private kunne dele overskudsmad med hinanden. I dag bekæmper den frivillige forening madspild igennem 120 lokale Facebook-grupper og 20 madoaser.

I Slagelse har man en fast aftale med en lokal bondemand, der kommer og afhenter det overskudsmad, der ikke deles ud. Det gives således videre som foder til råvildt, køer og høns. Her vil også de agurker, der ikke afhentes i tide, ende, oplyser Jan Høyer Peippo.