100 millioner kroner på vej til forbrugerne

Slagelse - 04. maj 2019

Højesteret har for nylig afgjort en sag, der har været mange år undervejs. Dommen lyder, at danske vandselskaber har betalt alt for meget i skat. I mange år har de fradrag, som vandselskaberne skulle have, været beregnet alt for lavt, og for SK Vand og SK Spildevand betyder det, at næsten 100 millioner kroner skal tilbage til de i alt knapt 25.000 kunder.

Der går ganske givet et par år, inden Skat har fået regnet den korrekte skat ud. Derfor vil tilbagebetalingen nok først begynde at ske fra 2021 eller 2022 og så foregå over en årrække.

Formanden for bestyrelserne i SK Vand og SK Spildevand, Flemming Erichsen, glæder sig.

- Det er godt, at der efter mange års juridisk tovtrækkeri nu endelig er kommet en afklaring, som i meget høj grad kommer vandkunderne til gode. Vi har hele tiden ment, at det var lidt kunstigt, at et basalt gode som rent vand og rensning af spildevand skulle beskattes. Det skal det ganske vist fortsat, men dog nu i langt mildere grad, end Skat hidtil har gjort, siger han.

Administrerende direktør Henrik Birch tilføjer:

- Vi har endnu ikke mulighed for at beregne de præcise beløb, som vi får tilbage fra Skat. Derfor kan vi heller ikke sige noget mere konkret om, hvor meget og hvornår det vil påvirke taksterne. Men at der bliver tale om ganske betydelige tilbagebetalinger, er der jo ingen tvivl om, siger han.

For hele SK Forsyning som koncern betyder Højesterets dom, at årets regnskabsmæssige overskud - på grund af den beregnede skattetilbagebetaling - udgør 225 millioner kroner.

2018 var på mange måder et usædvanligt år med usædvanlig høj aktivitet. Koncernens investeringer var rekordhøje, og den investerede mere end 335 millioner kroner. Mange af investeringerne er målrettet mod at gøre Slagelse Kommune til et endnu bedre sted at bo i fremtiden, lyder det.

Blandt andet er der investeret i kloakering af sommerhusområderne, klimatilpasninger, digitalisering og øget udbredelse af varmeområderne, hvor man forsynes med CO2-neutral fjernvarme.

Henrik Birch understreger i den forbindelse, at et overskud af denne størrelsesorden giver et noget forvrænget billede af SK Forsynings økonomiske virkelighed.

- Vores »almindelige« overskud, der skal være med til at dække vores investeringer på mere end 320 millioner, udgør kun 90 i dag. Så selv om overskuddet i 2018 ser helt abnormt og fantastisk ud, har vi alligevel måttet låne til blandt andet det nye varmeværk på Halsskov. Og så skal vi jo huske, at skattepengene slet ikke er kommet retur endnu. Det er kun rent regnskabsteknisk, at tilbagebetalingen indgår i årsregnskabet, slutter direktøren.