Se billedserie Underdirektør i Skat Per Jacobsen bekræfter, at Skattecenter Korsør med knap 100 medarbejdere lukker i tredje kvartal af 2018. Foto: Anders Ole Olsen

100 job forsvinder - skattecenter Korsør lukker

Slagelse - 11. januar 2018 kl. 05:50 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens regeringens næste udspil om udflytning af statslige arbejdspladser ventes om kort tid, så ligger det nu fast, at Slagelse Kommune må vinke farvel til næsten 100 skattejob, når Skattecenter Korsør lukker i 3. kvartal 2018. Beslutningen om lukningen er taget. De næsten 100 medarbejdere flyttes til Næstved, Roskilde eller Odense.

Det bekræfter underdirektør i Skat Per Jacobsen over for Sjællandske.

- Jeg synes, at medarbejderne har taget beslutningen pænt. Her i første kvartal går vi i gang med det praktiske forhold til, hvor hver enkelt medarbejder skal flytte hen, siger Per Jacobsen.

Han forklarer, at man med udgangspunkt i en aftale med personaleorganisationerne varsler alle medarbejdere til flytning med seks måneders tidsfrist svarende til medarbejdernes opsigelsesvarsel.

- Så vi har det afklaret, inden medarbejderne skal flytte i 3. kvartal, siger Per Jacobsen, der er underdirektør for cirka 150 skattemedarbejdere fordelt over hele Danmark, der har som arbejdsområde at kontrollere afgiftsvirksomheder samt den illegal import af afgiftspligtige varer.

Oprindeligt var det planen at skattemedarbejderne i Korsør skulle flytte til Roskilde eller Næstved. Når Odense nu også er med, så skyldes det den store omlægning, som er gået i gang af det danske skattevæsen, der, når planen er gennemført i 2021, vil have i alt 8700 medarbejdere, hvilket er 1800 flere end i 2015. Til sommer i år bliver det nuværende Skat erstattet af et nyt skattevæsen med syv faglige styrelser. Skat har tidligere meddelt, at den store omorganisering betyder, at mellem 1000 og 1400 medarbejdere skal flytte og skifte arbejdssted, hvilket altså også er tilfældet for de knap 100 i Korsør.

Det var tilbage i 2014, at Skat besluttede, at syv skattecentre af 27 skulle lukke. Blandt andet centeret i Korsør. I efteråret 2016 forlød det, at lukningen skulle være gennemført senest ved udgangen af 2019. Det blev altså i stedet 2018.

Underdirektør Per Jacobsen, der privat bor i Fuglebjerg, kender i den grad huset med adressen Storebælts Erhvervspark 3 i Korsør, der nu skal forlades, fordi han har fungeret der som skattedirektør i tre år.

Han fortæller, at Skat bor til leje, som de i øvrigt gør langt de fleste steder. Huset er bygget af Difko med netop det formål at skulle rumme ToldSkat, der blev til via en fusion mellem toldvæsen og skattevæsen i 1990. Huset specielbygget til told og skat har plads til 160 medarbejdere.