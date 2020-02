100 fremmødte øsede ud af gode og gule idéer

De gule lapper prydede den opsatte planche, der var sat op på Musholm - Ferie, Sport og Konference onsdag aften. Her havde Slagelse Kommune som en del af forberedelserne til Tour de France i 2021 inviteret borgere til en vaskeægte idéworkshop. Den skal munde ud i en endelig masterplan for, hvorledes kommunen skal udsmykkes, når verdens største cykelløb kommer til Danmark næste sommer. Slagelse-ruten finder sted 3. juli.

Selv om der er halvandet år til cykelfesten, er det ikke for tidligt at komme med idéer. Den præcise planlægning frem mod Tour de France 2021 er nemlig allerede begyndt - både for cykelryttere og for cykelfans.