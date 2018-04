Se billedserie Gæste-trænere instruerer pigerne i nye træningsmetoder. Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: 100 fodbold-piger indtog grønsværen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

100 fodbold-piger indtog grønsværen

Slagelse - 09. april 2018 kl. 09:57 Af Tekst og foto: Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høj blå himmel, ikke så meget vind og omkring 15 grader. Dertil en indbydende grønsvær, som blev benyttet at over 100 fodboldglade piger fra Skælskør B&I, FC Storebælt, Kirke Helsinge IF, Lynge Broby IF, Ørslev Bjerge IF, Sørbymagle IF, Sorø Freja BK samt Boeslunde BK.

Det var DGI Midt- og Vestsjælland, der i samarbejde med de lokale pigetrænere stod bag arrangementet, hvis fornemste opgave var at give pigerne en god oplevelse på tværs af fodboldklubberne, fortæller idrætskonsulent Christian Sloth, DGI (Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger):

- I DGI Midt- og Vestsjælland oplever vi en stigende interesse for pigefodbold, og det er vores pligt som idrætsorganisation at hjælpe klubberne med at gøre det attraktivt og spændende for pigerne at spille fodbold, fortæller han.

Modsat drenge, som ofte ser sig selv som »små verdensmestre«, så handler det for pigerne i høj grad også om om de sociale relationer på og uden for banen.

- Samtidig er der færre pigefodboldspillere end drenge, så det er vigtigt, at der er en gensidig respekt holdene i mellem. Mindre klubber kan ikke altid kan spille i rene årgange, når de møder hinanden til kamp. Det kan derfor være nødvendigt at blande årgangene for at kunne stille hold, forklarer Christian Sloth.

Søndagens arrangement var også en god anledning til, at trænerne mødtes på tværs af holdene.

- Pigerne bliver blandet, så de træner med piger fra andre klubber og af trænere, som de normalt ikke trænes af.

Det betyder, at når pigerne senere møder hinanden til andre stævner, så kender de allerede hinanden.

Når først pigerne kommer i teenage-alderen, er der desværre rigtig mange, som falder fra. Det gælder i øvrigt også for drengene.

- Der er jo stor konkurrence fra alle sider om de unge mennesker - og ikke mindst fra mobiltelefoner og sociale medier. Men vi håber at kunne vise deltagerne, at det ene ikke nødvendigvis behøver udelukke det andet, siger Christian Sloth, hvis opgave primært er at motivere bredden blandt sportsudøverne.

Det så denne søndag ud til at være en rimelig overkommelig opgave. Pigerne virkede absolut indstillede på at gå til makronerne - og gjorde det.

Programmet bød også på »5-mands«-kampe på tværs af de normale hold, ligesom der var fornemt besøg af Cecilia Pedersen og Isabell Nederby, begge med en fortid på diverse U-landshold og nuværende 3F-liga spillere i Ballerup Skovlunde.

Begge trænede pigerne på skift og fortalte om at spille damefodbold på højeste niveau i Danmark.