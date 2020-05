Se billedserie Dette kort viser, hvordan der kan bygges boliger rundt langs kanten Ford-grunden ud mod Smedegade og Rosenkildevej. Inde i gårdrummet bliver der opholdsareal og parkering.

100 boliger på Ford-grund og mulig vejomlægning

Slagelse - 04. maj 2020 kl. 06:59 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er som tidligere nævnt slut med biler på Ford i Smedegade 51, der lukkes i forbindelse med etableringen af det nye store bilhus Bin2Bil ved omfartsvejen. Nu venter formentlig boliger på stedet.

Ihvertfald skal hele to politiske udvalg på møder i dag se på en forespørgsel om muligheder for byudvikling på grunden.

Den har i en lang årrække været ejet af familien Petersen via Slagelse Motor Compagni A/S, stiftet af 75-årige Steffen Petersen, der har lejet bygningerne ud til Selandia Automobiler A/S.

Jens Petersen, 37 år og søn af Steffen Petersen, oplyste i januar til Sjællandske i forbindelse med salget til Bin2Bil, at grunden formentlig skulle bruges til boliger fremover.

Og det er altså det, som der nu søges om.

Grundejeren har præsenteret et indledende oplæg, hvor eksisterende bygninger er nedrevet, og hvor der er opført en karrélignende bebyggelse i tre-fire etager med gennemgående facader ud mod Smedegade og Rosenkildevej.

Bagved skal der være opholdsarealer og parkering delvist i kælder og på terræn.

Bebyggelsen forventes at kunne rumme omkring 100 boliger. Der vil være vejadgang via eksisterende overkørsel fra Smedegade.

- Et spændende projekt, siger formanden for erhvervs- og teknikudvalget Villum Christensen (LA).

Det fremgår af sagen, at dette udvalg er inde over sagen, fordi der i forbindelse med vejforlægning kan blive tale om ekspropriation, som senere også skal op i økonomiudvalg og byråd.

De planmæssige forhold skal i første omgang debatteres i udvalget for miljø, plan og landdistrikter, hvor Jørgen Grüner (SF) er formand.

Det planlagte boligbyggeri i sin helhed kommer dog på tværs af planer om at ændre trafikforholdene på stedet, så Parkvej og Rosenkildevej kommer til at møde hinanden i et mere regulært fire-benet kryds.

Et sådant kryds ser kommunen nemlig gerne lavet, for at få en bedre trafikafvikling i en kommende parkerings-søgering, som har været debatteret på et fællesmøde mellem de to udvalg i forbindelse med den igangværende udarbejdelse af ny helhedsplan for Slagelse bymidte.

En plan der efter hvad Sjællandske erfarer blandt andet omfatter en omdannelse af det nuværende rådhus til boliger og byggeri af nyt parkeringshus.

Politikerne har tre muligheder at tage stilling til.

For det første kan de droppe omlægningen af vejen.

For det andet kan de omlægge vejen ved at ekspropriere et stykke af Ford-grunden. Hvilket vil betyde, at en mindre del af grunden vil kunne anvendes til boligformål.

For det tredje kan de vælge at undersøge, hvorvidt det er muligt at ekspropriere dele af Slagelse Kirkegård, så forlægningen kan få et andet forløb. Det vil betyde, at krydset kan optimeres, samt at en større del af Ford-grunden vil kunne anvendes til boligformål.

Det anslås, at omlægningen af vejen med de nødvendige ekspropriationer vil komme til at koste omkring 10 millioner kroner.

Kommunens administration vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt med boliger på stedet, da grunden i forvejen er omkranset af boliger og ligger tæt på byen.

Fagchefen for miljø, plan og teknik indstiller til begge udvalg, »at der arbejdes videre med en forlægning af vejforløbet Parkvej/Rosenkildevej henover Ford-grunden i et scenarie, om muligt, hvor dele af forlægningen kan gå ind over et mindre areal på Slagelse Kirkegård.«

