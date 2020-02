10 skyldnere hentet af politiet

Se billedserie Skyldnerne bliver kørt til Fogedretten i Næstved, hvor deres mellemværende bliver ordnet. Hvis det heller ikke bliver til noget, risikerer skyldnerne at komme i fængsel.

Slagelse - 25. februar 2020 kl. 17:12 Af Kim Brandt

10 personer i Slagelse og omegn fik en kedelig start på tirsdagen, da de blev banket op af politiet og anholdt. Grunden var, at de alle skylder omkring 2000 kroner eller mere, og ingen af dem har - trods gentagne henvendelser - reageret på de udsendte rykkere.

- På et tidspunkt slipper tålmodigheden op, og så bliver politiet bedt om at tage affære. Og det har vi så gjort i nat og i morgentimerne, fortæller politikommissær Tom Stysiek fra lokalpolitiet i Slagelse.

Det er Fogedretten i Næstved, som giver politiet en liste med skyldnere, som ikke har reageret trods talrige henvendelser - både i e-boks og som breve.

- Vi kører så ud til de forskellige skyldnere, og tidspunktet er valgt, så flest muligt kan træffes hjemme. Og det vil så sige om natten og i de tidlige morgentimer, siger politimanden, der er helt klar over, at det bestemt ikke er et besøg, skyldnerne sætter pris på.

- Det er der ingen af os, der gør. Politiet kunne jo nok også bruge tiden på noget bedre, og det er også derfor, vi kun gør det i perioder, hvor vi har resurserne til det, siger han.

Der er nemlig langt flere navne på listen end de 10, som blev anholdt denne gang.

Tom Stysiek ønsker ikke at sige præcis, hvor mange navne, der står på listen, men siger, at der er »langt over 100«.

- Det gælder personer i Slagelse og Sorø, tilføjer han.

Når politiet har anholdt en skyldner, bliver vedkommende kørt til politistationen, hvor han eller hun må vente, til flere bliver anholdt.

- På grund af den relativt lange transport til Næstved, bliver der »samlet til bunke«, som politimanden udtrykker det.

Politiet har ved denne lejlighed brugt to mandskabsvogne med fem personer i hver. Når vognene er fyldt op, går turen mod Næstved og fogedretten.

- Når det så er overstået, må de selv sørge for hjemtransporten, og det kommer bag på en del, siger Tom Stysiek.

Han opfordrer derfor alle, som også skylder penge og dermed er i farezonen, om selv at kontakte fogedretten hurtigst muligt for en aftale.

Det er ikke nok, at man bare ringer. Belært af dårlige erfaringer kræver fogedretten, at man møder op i Næstved på hverdage mellem klokken 9 og 9.30.

- For at komme af listen med navne til fogedretten skal man fysisk møde op og indgå en aftale. Og i den forbindelse kan jeg oplyse, at vi påtænker flere anholdelser i den kommende tid. Det kan være allerede i morgen - eller i næste uge, siger Tom Stysiek.