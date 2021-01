En nye cykelsti vil gøre det mere sikkert at cykle på den 2,2 kilometer lange strækning mellem Bildsø og Stillinge, ikke mindst til glæde for skolebørn. Fremover skal cykelstier til skoler overalt i kommunen have høj prioritet. Foto: Per Vagnsø

Artiklen: 10 millioner kroner til at få flere til at cykle og forslag om udlejning af elcykler i landsbyer

Udvalg besluttede at prioritere trafiksikkerhed omkring skolerne i ny cykelplan. Desuden er der plan om, at folk i landsbyer skal kunne låne kommunale el-cykler.

Flere børn end i dag skal tage cyklen til skolen istedet for at blive kørt i bil. Det skal man søge at fremme ved at forbedre trafiksikkerheden omkring skolerne.

