Barndommen har været hæslig og grufuld for fire mindreårige børn hos deres forældre i Korsør. Det står lysende klart, efter den grove mishandlingssag nu er optaget til dom. Der venter både faren og moren lange fængselsstraffe, hvis de kendes skyldige i anklagerne. Alle børn er i dag anbragt på opholdssteder. Foto: Helge Wedel

10-årig pige beskriver farens voldtægt af hende

Slagelse - 27. maj 2019 kl. 17:13 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Det gjorde lidt ondt i begyndelsen, men så holdt det op«.

Sådan refererede anklager Jeanette Wincentz Andersen fra en videoafhøring af en 10-årig pige, da hun ved et nævningeting i Næstved mandag procederede i den grove mishandlingssag fra Korsør, hvor både moren og faren er anklaget for mishandling og vold mod deres fire mindreårige børn, der heller ikke fik mad nok.

Den 42-årige far og den 43-årige mor nægter sig skyldige og beskylder gensidigt hinanden for årelang vold og mishandling af deres fire børn.

De to drenge forklarede i de første videoafhøringer, at faren også havde sexmisbrugt dem, ligesom de havde holdt deres søster, mens hun blev voldtaget af faren. Men den 8. januar 2019 brød drengene sammen i en afhøring og tilstod, at det var løgn, det de havde fortalt om deres far, som de ikke synes skulle i fængsel for noget, han ikke havde gjort. De forklarede samtidig, at deres mor i stedet havde banket både dem og deres to søskende og faren i årevis.

Farens forsvarer Lasse Martin Dueholm kaldte i sin procedure moren for utroværdig og en mester i manipulation.

Ifølge Lasse Martin Dueholm, er det moren, der har fået børnene til at komme med beskyldningerne mod faren, ligesom alle børnene frygtede deres mor. Pigerne har imidlertid fastholdt deres forklaringer. For den enes vedkommende også om voldtægterne, ligesom de har fortalt, at moren aldrig har slået dem eller råbt af dem.

Det sidste står i skærende kontrast til en lydoptagelse optaget i november 2018 af en af sønnerne, hvor moren nærmest manisk skriger, mens det kan høres, at hun slår den grædende dreng mindst to gange. Morens forsvarer Susse Karen Fraaby kaldte morens opføsel for et psykisk sammenbrud.

Farens forsvarer Lasse Martin Dueholm beskrev pigernes forklaringer som utrovædige, da de var instrueret af moren, og afgivet af pigerne i håbet om, at de så kunne være hos hende.

Pigen, der forklarer om voldtægten, viser viftende og ikke stødende bevægelser, da hun med en blyant under videoafhøringen skal vise, hvad fars »tissemand« har gjort med hende, ligesom hun med bamser viser, at faren og hende har ligget på måder, hvor det ikke er muligt at gennemføre et samleje.

Hverken den anklagde mor eller far ønskede at sige noget, da dommeren gav dem mulighed, før sagen blev optaget til dom.

Faren har siddet varetægtsfængslet siden sin anholdelse den 30. august 2018.

Den ventes at falde den 18. juni.