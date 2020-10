En 10-årig pige søgte angiveligt hjælp flere gange, mens hun i løbet af et helt år blev voldtaget, slået og truet af sin plejefar, som nu sidder for retten. Foto: Allan Nørregaard

10-årig blev voldtaget, slået og truet: Betroede sig til flere andre plejebørn

Sådan lød det ved Retten i Næstved, torsdag, da en 64-årig tidligere plejefar fra Skælskør for anden gang sad på anklagebænken tiltalt for at have voldtaget, truet og slået en bare 10-årig plejedatter i omkring et år, mens hun var anbragt i familiepleje fra december 2005 og frem til februar 2007.

- Der skete mange ting i mit hoved på det tidspunkt. Så jeg spekulerede ikke rigtigt mere over det. Det burde jeg måske have gjort.

