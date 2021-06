Se billedserie Prismodtagerne med kulturminister Joy Mogensen til højre og beredskabschef Michael Djervad til venstre med den medfølgende kontante erkendtlighed på 12.500 kroner, der skal bruges til en hyggelig sommersammenkomst for brandfolkene. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Redningsheltene fra den mest alvorlige togulykke i Danmark i 30 år med otte dræbte blev fredag coronaforsinket hædret med Den Danske Redningsberedskabspris 2020 på Falckstationen i Korsør.

Slagelse - 12. juni 2021 kl. 07:19 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Vi lagde tæpper over de døde, når lægerne havde set til dem. Jeg tænkte ikke så meget over situationen, men arbejdede stille og roligt, som vi har øvet igen og igen, siger Rasmus Sjøgren. Han er frivillig brandmand ved Slagelse Brand og Redning. Sammen med 10 kolleger rykkede han ud til togulykken, hvor et passagertog på Vestbroen ikke langt fra Nyborg var flænset op, fordi det var ramt af en sættevognstrailer, som blev tabt fra et modkørende godstog i kraftigt blæsevejr om morgenen den 2. januar 2019.

En efter en blev de til bifald på Falckstationen i Korsør fredag kaldt op for at modtage Den Danske Redningsberedskabspris 2020 for deres helt ekstraordinære redningsindsats ved togulykken. En indsats under ekstreme vejrforhold i vindhastigheder op til stormstyrke , hvor otte passagerer var dræbt og mange sårede. Togets øvrige og chokerede passagerer skulle reddes ud og evakueres uden at falde i Storebælt 20 meter under broen. Alarmen lød klokken 07.35. To timer efter klokken 09.41 var redningsindsatsen overstået. Alle passagerer evakueret og bragt i sikkerhed, hvorefter toget blev bugseret til Nyborg, hvor bjærgningen af de omkomne foregik.

Imponerende indsats - To timers menneskelig imponerende indsats, hvor I gør en forskel på fællesskabets vegne. Midt i en så stor tragedie er det vigtigt, at vi husker at hædre dem, der trådte frem og hjalp, sagde kulturminister Joy Mogensen i sin tale ved prisoverrækkelsen.

Prisen er givet til i alt 35 brandfolk og frivillige fra Slagelse Brand og Redning og Beredskab Fyn. Tilbage i oktober 2020 nåede Beredskab Fyn at holde prisoverrækkelsen, men efterfølgende satte corona en stopper for en gentagelse i Korsør. Dengang var forsvarsminister Trine Bramsen hindret i at deltage, hvorfor hun blev afløst af kulturministeren som repræsentant for staten. Besluttet blev det efterfølgende, at prisoverrækkelsen i Korsør skulle foregå nøjagtig på samme måde som i Nyborg inklusiv samme ministerdeltagelse.

Råb om hjælp Da redningsfolkene nåede frem til toget blev de mødt af høje råb om hjælp fra en dør, fordi en passager havde fået hjertetop, men det var ikke muligt for brandfolkene at komme til undsætning i første omgang.

- En redningsindsats skal altid foregå så sikkert som muligt. På broen vidnede nedrevner køreledninger om, at der var stor fare ved at bevæge sig over til toget, før skinnerne var jordet - altså sikret mod, at der var livsfarlig højspænding i dem, siger René Kofoed. Lederen af brandskolen var indsatsleder ved togulykken for de styrker, som Slagelse Brand og Redning sendte af sted, da alarmen lød 07.35. De var fremme henholdsvis 07.52 og 07.58

Mentalt ovenpå Ingen af redningsfolkene har haft psykiske eftervirkninger efter indsatsen ved den voldsomme ulykke, hvor dødstallet mange timer efter blev opjusteret, da en dræbt passager blev fundet mellem de sammenfiltrede og knuste togdele.

- Når man er mentalt ovenpå ved en redningsindsats, fordi alle på forhånd har øvet arbejdsgangene og ved, hvad der skal ske, så er det nemmere at klare at se døde personer og voldsomme ødelæggelser, siger René Kofoed. Han tilføjer, at virkeligheden altid overgår de ulykke-scener, der sættes op i toget i øvelsestunnelen på brandskolen.

Hos Slagelse Brand og Redning øves der hver måned, så alle rutiner holdes vedlige og kan bruges, når ulykken sker.

Sommer-arrangement Foruden diplom og blomster til de enkelte fulgte der også 12.500 kroner med.

- Dem vil vi bruge til et hyggeligt sommerarrangement for vores folk, siger beredskabschef Michael Djervad.

Han tilføjer, at de mange fælles øvelser på broen mellem Beredskab Fyn og Slagelse Brand og Redning fungerer perfekt med indsatsmandskab, der løser opgaven, når det bliver alvor.